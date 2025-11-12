Associação Gaúcha de Supermercados anuncia vencedores do Carrinho Agas; conheça os agraciados de 2025

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) anunciou nesta quarta-feira (12) os vencedores da mais tradicional premiação do setor supermercadista no Rio Grande do Sul, o Carrinho Agas. Serão agraciados neste ano 39 nomes, entre empresas e personalidades (veja lista abaixo).
Os homenageados receberão o prêmio em cerimônia no dia 17 de novembro, às 19h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.
À frente do prêmio pela primeira vez desde que assumiu o comando da entidade, o presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior, destacou a relevância da honraria para o setor gaúcho, antecipando novidades para a noite de premiação — que promete surpresas.
Peruzzo avaliou o momento do varejo, influenciado pela taxa básica de juros alta, que emperra investimentos, e pela concorrência com as bets, que competem pelo poder de consumo da população. O dirigente ainda mencionou a concorrência com as farmácias, cada vez mais diversificadas em produtos nas prateleiras, e disse que a entidade vai reforçar o debate sobre o que chamou de “concorrência desleal” com os supermercadistas:
— Entendemos que cada um precisa estar dentro do seu setor, senão vira uma bagunça. Então nós, os supermercadistas, estamos muito atentos a isso e vamos reivindicar que seja um mercado regulado e de forma correta.
Apesar dos entraves no cenário macro, o supermercadista acredita que o setor deve encerrar o ano com alta nos faturamentos, sem arriscar um percentual de crescimento.
A escolha dos vencedores é feita a partir de avaliação de líderes do segmento. São três marcas estreantes este ano. Os campeões são escolhidos em critérios como:
- inovação
- qualidade de atendimento
- agilidade de entrega
- share de mercado
- relacionamento com o setor varejista
Em 2025, a Agas optou por aplicar um questionário espontâneo para eleger os premiados, diferentemente das últimas edições, em que uma pesquisa pré-indicava os concorrentes de cada categoria.
Entre os troféus, será destacado como Gerente do Ano o supermercadista Evanildo José de Oliveira, conhecido como “Chiquinho”, gerente comercial da marca DaColônia Alimentos, de Santo Antônio da Patrulha.
Na categoria Centenário, o prêmio vai para a Rede Tischler Supermercados, com atuação desde 1924 em Cachoeira do Sul. O deputado estadual Guilherme Pasin será homenageado como Personalidade Pública do ano, ao lado de Cristiane Cunha, COO da Aeromot, como Empresária do Ano. É a segunda vez na história do prêmio que a honraria vai para uma mulher.
Veja os vencedores do Carrinho Agas 2025
- Queijos - Santa Clara
- Frios Fatiados - BRF
- Iogurtes - Batavo
- Biscoitos - Isabela
- Massas - Orquídea
- Commodities de Mercearia - Blue Ville
- Pães Industrializados - Qualibread
- Pães e Salgados Congelados - Marquespan
- Produtos Naturais e Integrais - Naturale
- Cafés e matinais - Nescafé
- Balas, doces e rapaduras - DaColônia
- Chocolates - Neugebauer
- Conservas - Oderich
- Barras de Cereais - Ritter Alimentos
- Sucos em Pó - Trink
- Sucos Prontos - Del Valle
- Refrigerantes - Coca-Cola
- Leites - Santa Clara
- Água Mineral - Água da Pedra
- Cervejas - Ambev
- Espumantes - Vinícola Garibaldi
- Vinhos - Vinícola Aurora
- Energéticos - Baly
- Higiene e Beleza - Unilever
- Fraldas - Mili
- Limpeza - Girando Sol
- Papéis - Mili
- Bazar - Tramontina
- FLV - Vassoler
- Rações Pet - Monello
- Carne Bovina - Best Beef
- Frango - Ave Serra
- Tecnologia - Sysmo Sistemas
- Equipamentos - Eletrofrio
- Distribuidor do Ano - Nilo Tozzo
- Gerente do Ano - Evanildo José de Oliveira (DaColônia)
- Prêmio Centenário - Tischler Supermercados
- Empresário do Ano - Cristiane Cunha
- Personalidade Púbica do Ano - Guilherme Pasin