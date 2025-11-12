Associação Gaúcha de Supermercados anuncia vencedores do Carrinho Agas; conheça os agraciados de 2025

Presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Júnior. Bruna Oliveira / Agência RBS

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) anunciou nesta quarta-feira (12) os vencedores da mais tradicional premiação do setor supermercadista no Rio Grande do Sul, o Carrinho Agas. Serão agraciados neste ano 39 nomes, entre empresas e personalidades (veja lista abaixo).

Os homenageados receberão o prêmio em cerimônia no dia 17 de novembro, às 19h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

À frente do prêmio pela primeira vez desde que assumiu o comando da entidade, o presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior, destacou a relevância da honraria para o setor gaúcho, antecipando novidades para a noite de premiação — que promete surpresas.

Peruzzo avaliou o momento do varejo, influenciado pela taxa básica de juros alta, que emperra investimentos, e pela concorrência com as bets, que competem pelo poder de consumo da população. O dirigente ainda mencionou a concorrência com as farmácias, cada vez mais diversificadas em produtos nas prateleiras, e disse que a entidade vai reforçar o debate sobre o que chamou de “concorrência desleal” com os supermercadistas:

— Entendemos que cada um precisa estar dentro do seu setor, senão vira uma bagunça. Então nós, os supermercadistas, estamos muito atentos a isso e vamos reivindicar que seja um mercado regulado e de forma correta.

Apesar dos entraves no cenário macro, o supermercadista acredita que o setor deve encerrar o ano com alta nos faturamentos, sem arriscar um percentual de crescimento.

A escolha dos vencedores é feita a partir de avaliação de líderes do segmento. São três marcas estreantes este ano. Os campeões são escolhidos em critérios como:

inovação

qualidade de atendimento

agilidade de entrega

share de mercado

relacionamento com o setor varejista

Em 2025, a Agas optou por aplicar um questionário espontâneo para eleger os premiados, diferentemente das últimas edições, em que uma pesquisa pré-indicava os concorrentes de cada categoria.

Entre os troféus, será destacado como Gerente do Ano o supermercadista Evanildo José de Oliveira, conhecido como “Chiquinho”, gerente comercial da marca DaColônia Alimentos, de Santo Antônio da Patrulha.

Na categoria Centenário, o prêmio vai para a Rede Tischler Supermercados, com atuação desde 1924 em Cachoeira do Sul. O deputado estadual Guilherme Pasin será homenageado como Personalidade Pública do ano, ao lado de Cristiane Cunha, COO da Aeromot, como Empresária do Ano. É a segunda vez na história do prêmio que a honraria vai para uma mulher.

