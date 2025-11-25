Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça; veja quem tem direito

Aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que venceram ações judiciais contra o órgão começam a receber, neste mês, R$ 2,8 bilhões em atrasados. As informações são dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.
Os valores foram liberados pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) na segunda-feira (24) e terão como destino 178,1 mil beneficiários, em 131,3 mil processos que tiveram ordens de pagamento emitidas em outubro.
O montante total liberado para todo o país, incluindo ações de servidores públicos e outras categorias, chega a R$ 3,3 bilhões, contemplando 214,2 mil processos e 271,8 mil beneficiários.
Quem tem direito aos atrasados
Só recebe os valores quem ganhou a ação judicial contra o INSS, seja de concessão ou revisão de benefícios como:
- aposentadorias (todas as modalidades)
- pensões
- auxílio-doença
- Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Para entrar no lote deste mês, a decisão precisa ter trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.
Os valores pagos agora correspondem às ações cujas ordens de pagamento foram emitidas pelos juízes em outubro.
O que são os atrasados
Os atrasados são valores retroativos que o segurado recebe após provar na Justiça que tinha direito a um benefício maior ou a uma concessão que havia sido negada.
Esses pagamentos são liberados em lotes mensais, conforme o mês em que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi emitida.
RPV ou precatório: qual é a diferença?
- Requisição de Pequeno Valor (RPV): usada para pagar dívidas judiciais de até 60 salários mínimos — valor que corresponde a R$ 91.080 em 2025. O prazo para pagamento é de até 60 dias após a ordem do juiz
- Precatório: para valores acima de 60 salários mínimos. O pagamento é anual e segue calendário específico. Os precatórios federais de 2025 já foram liberados
Na consulta ao tribunal, RPVs aparecem como RPV, enquanto precatórios são identificados como PRC.
Como consultar se você vai receber
O segurado (ou seu advogado) deve acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pelo processo e buscar a aba de RPVs. É possível consultar com:
- CPF do beneficiário
- número da OAB do advogado
- número do processo
No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a consulta é feita no site do TRF-4.
Quando o pagamento for concluído, o sistema exibirá o status "Pago total ao juízo".
Quando o dinheiro cai na conta
Após o CJF repassar o montante aos TRFs, cada tribunal processa os pagamentos conforme seu próprio cronograma.
Em geral, o procedimento leva cerca de uma semana, período no qual são abertas contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do segurado ou do advogado.
Quanto cada TRF vai pagar
TRF da 1ª Região
Sede: Distrito Federal
Jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP
- Geral: R$ 1.059.150.534,45
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 896.431.990,64
(44.420 processos; 53.753 beneficiários)
TRF da 2ª Região
Sede: Rio de Janeiro
Jurisdição: RJ e ES
- Geral: R$ 307.639.737,81
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 225.145.988,54
(9.888 processos; 14.460 beneficiários)
TRF da 3ª Região
Sede: São Paulo
Jurisdição: SP e MS
- Geral: R$ 484.157.638,26
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 389.311.676,44
(13.130 processos; 16.995 beneficiários)
TRF da 4ª Região
Sede: Rio Grande do Sul
Jurisdição: RS, PR e SC
- Geral: R$ 661.572.299,24
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 573.194.574,54
(28.883 processos; 40.429 beneficiários)
TRF da 5ª Região
Sede: Pernambuco
Jurisdição: PE, CE, AL, SE, RN e PB
- Geral: R$ 483.359.908,72
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 436.844.028,25
(21.498 processos; 36.280 beneficiários)
TRF da 6ª Região
Sede: Minas Gerais
Jurisdição: MG
- Geral: R$ 286.851.765,79
- Previdenciárias/assistenciais: R$ 258.461.166,51
(13.458 processos; 16.188 beneficiários)