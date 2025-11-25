Economia

Dinheiro liberado
Notícia

Aposentados do INSS começam a receber R$ 2,8 bilhões em atrasados da Justiça; veja quem tem direito

Valores serão destinados a 178,1 mil beneficiários em 131,3 mil processos que tiveram ordens de pagamento emitidas em outubro

Zero Hora

