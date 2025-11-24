Economia

Construção civil
Notícia

Apoiadores de projeto que construiu moradias para atingidos na enchente são destaque na 28ª edição do Sinduscon Premium

Entidade premiou empresas e instituições do ramo e homenageou quem apoiou ação humanitária "SOS Chuvas – Enchentes RS"

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS