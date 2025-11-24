Apoiadores de projeto que construiu moradias para atingidos na enchente são destaque na 28ª edição do Sinduscon Premium

Premiados em evento na Associação Leopoldina Juvenil. Dudu Leal / Sinduscon-RS

Em meio às premiações dos destaques do setor no ano, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) homenageou instituições que foram essenciais para dar vida ao projeto que trouxe de volta moradia digna a 82 famílias atingidas pela enchente de 2024. A ação marcou a 28ª edição do Sinduscon Premium 2025, realizada na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (24).

O evento também destacou empresas, lideranças e iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico e social do Estado, em especial na área da construção civil. Estiveram presentes autoridades, como o prefeito Sebastião Mello, empresários e representantes da cadeia produtiva.

Nos Destaques Sinduscon Premium 2025, 13 empreendimentos foram agraciados em suas respectivas divisões (confira lista completa). A reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa, que venceu em duas categorias, está entre os projetos premiados. O complexo foi invadido pela água durante a enchente do ano passado e passou por uma grande reforma para voltar a operar.

Em seu pronunciamento, o presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, apontou os desafios que se desenham para 2026.

— A falta de mão de obra, industrialização, ambiente regulatório, crédito e adaptação climática exigiram estratégia, responsabilidade e união. A força da construção civil está nas pessoas e na capacidade de responder rapidamente a cenários de mudança. O Sinduscon Premium celebra exatamente isso: nossa maturidade enquanto setor — apontou Teitelbaum.

Leia Mais Parlamentares e setor produtivo defendem fundo constitucional para desenvolvimento da região Sul

Reconstrução

Os 23 apoiadores âncoras da ação humanitária "SOS Chuvas – Enchentes RS", além das empresas associadas e pessoas físicas que também doaram para a causa, foram os principais homenageados do evento. Um vídeo mostrando parte do projeto foi apresentado no evento, simbolizando a força da solidariedade e o compromisso coletivo com o bem comum.

A ação viabilizou a construção de 51 módulos para casas temporárias no Vale do Taquari e 31 residências permanentes em Porto Alegre aos atingidos pelas enchentes. As moradias na Capital serão entregues em duas semanas, no dia 8 de dezembro. A iniciativa integra o conjunto de ações de reconstrução coordenadas pelo setor.

Noite de reconhecimentos

Ao longo do evento, o Sinduscon-RS também reconheceu as lideranças que contribuem para o desenvolvimento do setor:

Ernani Polo , secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (setor público);

, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (setor público); Claudio Bier , presidente do Sistema Fiergs/Ciergs (setor industrial);

, presidente do Sistema Fiergs/Ciergs (setor industrial); Renato de Sousa Correia , presidente da CBIC (liderança nacional);

, presidente da CBIC (liderança nacional); Eng. Zalmir Chwartzmann (personalidade cultural).

Também foram homenageados João Pedro Lamana Paiva, o 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre e Cristina Maria de Oliveira.

Leia Mais Centro Histórico de Porto Alegre atrai seis novos prédios residenciais; conheça os projetos

As Empresas Destaques do Ano foram:

Grande Porte

Melnick (ouro)

Tenda (prata)

MRV (bronze)

Médio Porte

Woss Incorporadora (ouro)

Pavei Empreendimentos (prata)

TGD Incorporação & Construção (bronze)

Destaques Sinduscon Premium 2025 :

Empreendimento residencial de grande porte

Marina Clube: Occhi é um novo olhar para as lagoas, da D1 Empreendimentos e Allgayer Incorporações;

Empreendimento residencial de médio porte

Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

Empreendimento vertical residencial de pequeno porte

Residencial Château Blanc, da LC Incorporações;

Empreendimento Comercial

Reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa: engenharia de alta performance a serviço da economia gaúcha, da Lamb Engenharia;

Empreendimento Horizontal (loteamentos/condomínios)

Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva

Painéis Arquitetônicos de concreto pré-fabricados para fachadas, da Joal Teitelbaum;

Destaque em Arquitetura e Design

Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

Destaque em Marketing

Praça Viva: a história da Praça de Atlântida. Do Passado ao Roubadinhas, da D1 Empreendimentos;

Destaque em impacto urbano, sustentabilidade e contribuição social/cultural

Centro Administrativo do SICREDI das Culturas RS/MG (Ijuí/RS), da Andora Construções e Incorporações;

Empreendimento Destaque no Litoral Norte

Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

Empreendimento Destaque na Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela)

Merica Molder Mountain, da Molder Estruturas;

Empreendimento Interior do RS (todas regiões do RS fora Porto Alegre, Litoral Norte e Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela)

The Distrikt: o case de sucesso que uniu novo urbanismo, estilo de vida e vendas recorde em Pelotas, da Joal Teitelbaum;

Obra Destaque do Sinduscon Premium 2025