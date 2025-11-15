Alckmin diz que redução de tarifa eleva exportações isentas aos EUA, mas que ainda há "avenida" de trabalho

Alckmin afirmou que o diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump foi importante para negociações. Duda Fortes / Agencia RBS

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (15) que o Brasil tinha até a ordem executiva do governo dos Estados Unidos publicada na sexta-feira (14), 23% de suas exportações para o país americano com tarifa zero. Após o anúncio, essa porcentagem de isenção passou para 26%.

— São US$ 40 bilhões em exportações aos Estados Unidos (números de 2024), desses, 42% tinham tarifa de zero a 10% e 24% estão na seção 232, na qual nós e o mundo estamos iguais e só perdemos competitividade para empresas dos Estados Unidos. Sobraram 33% que são o problema — explica o ministro.

Ele diz que essa última parte é na qual o país perdeu competitividade para outros países exportadores.

Diálogo entre Lula e Trump

Alckmin afirmou ainda que o diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, presidente dos EUA, foi importante para negociações. Segundo ele, o governo vai continuar trabalhando para reduzir mais tarifas e que ainda há "uma avenida pela frente de trabalho".

Para ele, a tarifa de importação ainda vigente sobre o café brasileiro exportado aos EUA "não faz sentido".

Redução de tarifas

Na sexta, Trump assinou ordem executiva para reduzir as tarifas sobre importações agrícolas, como carne bovina, banana, café, açaí e tomate.

A decisão ocorre em meio à pressão para que o governo reduza o custo de vida dos norte-americanos. A ordem executiva estipula que certos produtos agrícolas serão isentos das tarifas "recíprocas" impostas neste ano.

De acordo com g1, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua, disse que a tarifa será reduzida em 10 pontos percentuais aos produtos brasileiros, ficando em 40%.

O país é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos e um dos principais de carne — produtos que enfrentam alta nos preços, o que pressionou o governo de Trump.

Em agosto, Trump impôs ao Brasil tarifas de 50%, entre as mais altas do mundo, sobre boa parte dos produtos brasileiros usando como justificativa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista.

Entre os produtos incluídos na ação estão

Açaí

Banana

Café

Carne bovina

Castanha-do-Brasil / Castanha-do-Pará

Frutas tropicais (banana, manga, mamão, abacaxi)

Suco de laranja

Tomates

No documento, o republicano afirma que outras mudanças não estão descartadas.