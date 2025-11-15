Economia

Até outubro de 2026
Notícia

Acordo garante abertura de freeshops e comércio varejista durante feriados em Uruguaiana

Pelas novas regras, apenas três feriados não terão funcionamento com mão de obra: 25 de dezembro (Natal), 1º de janeiro (Ano-Novo) e 1º de maio (Dia do Trabalhador)

Airton Lemos

