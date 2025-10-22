Economia

Contas públicas
Notícia

Veja quais medidas o governo pretende apresentar ao Congresso visando aumento de arrecadação e corte de gastos

No dia 8 de outubro a medida provisória (MP), criada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi retirada da pauta da Câmara dos Deputados, perdendo a validade

Zero Hora

