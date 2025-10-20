Economia

Das bombas ao bolso
Notícia

Veja como o preço da gasolina variou no RS ao longo de 2025; Petrobras anunciou nova redução às distribuidoras

Empresa reduziu em 4,9% valor do combustível, uma queda de R$ 0,14 por litro

Anderson Aires

Enviar email

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS