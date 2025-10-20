Veja como o preço da gasolina variou no RS ao longo de 2025; Petrobras anunciou nova redução às distribuidoras

Média da gasolina chegou a R$ 6,22 na segunda semana de outubro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio a oscilações, o preço da gasolina subiu no Rio Grande do Sul neste ano. O combustível, na versão comum, apresentou uma alta de 3,32% na revenda até a segunda semana de outubro. Os dados são das pesquisas semanais da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Mesmo em alta, a variação está abaixo da inflação no agregado de 2025. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, avançou 3,64% no acumulado do ano até setembro — data com o dado mais recente.

Nesta segunda-feira (20), a Petrobras anunciou uma redução de 4,9% no preço da gasolina vendida para as distribuidoras. A partir de terça-feira (21), o combustível será vendido por R$ 2,71 às distribuidoras, o que representa queda de R$ 0,14 por litro.

Com isso, os motoristas se perguntam: essa queda vai chegar ou não nas bombas?

Na semana de 12 a 18 de outubro, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,22.

Abrindo o dado de preços ao longo do ano, semana por semana, é possível ver uma espécie de "eletrocardiograma" nos números, com picos para cima e para baixo:

Na semana de 16 a 22 de março, a gasolina comum atingiu os R$ 6,38 no Estado.

no Estado. Já na semana de 24 a 30 de agosto, o preço do produto caiu para R$ 5,98 na bomba.

na bomba. Nas duas semanas seguintes ao reajuste de junho, quando a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 5,6%, o valor litro caiu de R$ 6,15 para R$ 6,04 (redução de 1,79%) no RS.

O que esperar após o reajuste

O Sulpetro, sindicato que representa os postos de combustíveis do RS, afirma que "não há como prever como estarão os preços dos combustíveis nos próximos dias".

De acordo com a entidade, "os contratos com as companhias são negociações individuais dos postos e fazem parte de medidas estratégicas do segmento de distribuição e de varejo". Dessa forma, cabe "a cada companhia e cada posto revendedor determinar sobre transferência de custos ao consumidor", diz o Sulpetro.

O setor de revendas ainda explica que "não monitora ou interfere nos preços dos produtos, pois o mercado é livre e cada revendedor pratica seus valores de acordo com suas margens, seu planejamento de negócios e sua estrutura de custos".

Também segundo o Sulpetro, "o mercado não vive somente das variações da Petrobras" e que "quase 30% da composição da gasolina vem do etanol anidro, que não é fornecido pela petrolífera, mas por usinas, sendo misturado nas distribuidoras e repassado aos postos".

Composição do preço

Segundo a Petrobras, com base na média de R$ 6,22 praticada no RS na segunda semana de outubro, o preço do litro da gasolina é composto pelos seguintes itens: