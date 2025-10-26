"Vamos chegar a acordo", diz Trump antes de reunião com Lula

Equipes dos dois países vão voltar a se reunir nas próximas horas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Antes de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump disse, em declaração à imprensa, que Brasil e Estados Unidos vão "chegar a uma conclusão rápida" sobre tarifas e que farão acordo. As informações são do g1.

Os dois presidentes se encontraram neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia, pela primeira vez de maneira formal desde que os EUA aplicaram tarifas ao Brasil. Antes, já haviam obtido "química excelente" na Assembleia Geral da ONU, em setembro, e conversado por telefone em outubro.

— A circunstância com a qual estamos lidando agora ainda será discutida, e eu acho que provavelmente chegaremos a uma conclusão bem rápido. Nós nos conhecemos, sabemos o que cada um quer. Acho que chegaremos a uma conclusão — afirmou Trump.

Ao ser questionado sobre a relação com Jair Bolsonaro (PL), Trump disse que sempre teve uma boa relação com o ex-presidente:

— Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa, já passou por muita coisa.

Segundo o assessor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, o tema não esteve em pauta da reunião, sendo um assunto colocado apenas na entrevista a jornalistas.