Trio vence o Nobel da Economia 2025 por estudos sobre desenvolvimento econômico impulsionado pela inovação

O Nobel de Econômia 2025 foi concedido para o holandês Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt. O trio desenvolveu um trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento econômico. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) pela Academia Real das Ciências da Suécia, responsável pelo prêmio.

— O trabalho dos laureados demonstra que o crescimento econômico não pode ser considerado garantido. Devemos preservar os mecanismos que sustentam a chamada "destruição criativa", para que não voltemos à estagnação — afirmou John Hassler, presidente do Comitê do prêmio em ciências econômicas.

Mokyr ganhará a maior parte do prêmio de 11 milhões de coroas (R$ 6,2 milhões), "por ter identificado os requisitos anteriores para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt compartilharam a outra metade "pela teoria do crescimento sustentado pela destruição criativa", indicou o jurado.

O Nobel de economia é o último da temporada de 2025. Na última semana, foram entregues as láureas de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz.