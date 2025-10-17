Economia

Impasse
Notícia

STF começa a julgar desoneração da folha nesta sexta-feira; entenda o que está em jogo

Governo afirma que medida causa prejuízo sem uma compensação clara e sustentável. De outro lado, setor produtivo e parte do Congresso entendem que reonerar a folha desestimula o emprego

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS