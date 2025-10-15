SM de Negócios: nova cafeteria no Parque da Medianeira une fé, cultura e gastronomia em Santa Maria

A inauguração ocorre há menos de um mês da tradicional Romaria Estadual da Medianeira. Arquivo pessoal / Dear Santa

Foi inaugurada no último domingo (12) a Dear Santa Café & Bistrô, espaço que promete unir espiritualidade, cultura e boa gastronomia no Complexo da Basílica da Medianeira.

A abertura oficial do novo atrativo da cidade contou com um momento especial: o show do acordeonista Fernando Ávila, que embalou o público com clássicos regionais, e a benção do padre Cristiano Quatrin, simbolizando o início de um novo capítulo para o local.

A inauguração ocorre há menos de um mês da tradicional Romaria Estadual da Medianeira, um dos maiores eventos religiosos do país, reforçando o propósito do espaço em valorizar e acolher o turismo religioso.

O prédio que abriga a Dear Santa Café & Bistrô começou a ser construído em março de 2024 e integra o Plano Diretor do Complexo da Medianeira, desenvolvido pela Arquidiocese de Santa Maria em 2022. O projeto arquitetônico, aprovado em dezembro de 2023, prevê a revitalização e ampliação das estruturas do santuário, transformando o local em um polo de visitação e convivência.

Além do café e bistrô, o novo prédio deve receber, em breve, uma livraria temática e, futuramente, a sede administrativa da Arquidiocese, atualmente localizada na Rua Silva Jardim.

Com um ambiente acolhedor e vista privilegiada do Parque da Medianeira, a Dear Santa Café & Bistrô chega como mais um ponto de encontro para fiéis, turistas e moradores que desejam desfrutar de momentos de paz, fé e sabor em um dos espaços mais simbólicos de Santa Maria, como conta Greice Fogaça, chefe de cozinha e proprietária da cafeteria.

Confira a entrevista na íntegra: