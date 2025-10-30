Sinduscon Premium divulga vencedores da 28ª edição

Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS. Sinduscon / Divulgação

Os vencedores da 28ª edição do Sinduscon Premium, distinção promovida pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), foram anunciados nesta quinta-feira (30). Ao todo, 19 empreendimentos e empresas serão reconhecidos em 15 categorias do prêmio, que destaca projetos, produtos, serviços e iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e a qualificação do setor, de junho de 2023 a junho de 2025. São seis premiados e 13 agraciados.

A empresa Melnick ganhou o ouro na categoria Empresa de Grande Porte. Já no segmento Empresa de Médio Porte, a Woss Incorporadora ficou com o ouro. Essas duas distinções também contam com vencedores prata e bronze (veja abaixo).

Já no ramo Destaques Sinduscon Premium 2025, 13 empreendimentos foram agraciados em suas respectivas divisões. A reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa, que venceu em duas categorias, está entre os projetos agraciados. O complexo foi invadido pela água durante a enchente do ano passado e passou por uma grande reforma para voltar a operar.

O presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, afirma que um dos principais destaques desta edição é a participação regional, com a inclusão de categorias que deram visibilidade para empresas de fora da Capital participarem de forma mais consistente. Teitelbaum afirma que o prêmio fortalece o setor:

— Entendo que sobe a régua, sobe o nível de exigência dos empreendimentos. Dissemina boas práticas, tanto em tecnologia, quanto em design, novação e marketing. E também dá visibilidade aos empreendimentos que realmente impactam positivamente o mercado.

O Sinduscon Premium, que é realizado no formato bienal, registrou pela segunda edição consecutiva recorde de inscrições, com 59 trabalhos, acima dos 54 registrados em 2023.

A entrega oficial dos troféus será realizada em evento programado para o dia 24 de novembro, às 18h30min, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Nessa ocasião, também serão reveladas as personalidades da plataforma Reconhecimento Sinduscon-RS, que distinguem pessoas empresas ou instituições que colaboraram para o fortalecimento do setor.

O Sinduscon Premium é uma realização do Sinduscon-RS e conta com patrocínio master de Banrisul, Gerdau, Tintas Killing e Atlas Schindler; patrocínio prata da Caixa – Governo Federal; e patrocínio de Estaq Sondagens e Fundações, Guarida, Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre Lamana Paiva, Space Hunter e Crea-RS.

Os vencedores

Empresa de Grande Porte

Melnick (ouro)

Tenda (prata)

MRV (bronze)

Empresa de Médio Porte

Woss Incorporadora (ouro)

Pavei Empreendimentos (prata)

TGD Incorporação & Construção (bronze)

Destaques Sinduscon Premium 2025

Empreendimento residencial de grande porte

Marina Clube: Occhi é um novo olhar para as lagoas, da D1 Empreendimentos;

Empreendimento residencial de médio porte

Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

Empreendimento vertical residencial de pequeno porte

Residencial Château Blanc, da LC Incorporações

Empreendimento Comercial

Reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa: engenharia de alta performance a serviço da economia gaúcha, da Lamb Engenharia;

Empreendimento Horizontal (loteamentos/condomínios)

Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva

Painéis Arquitetônicos de concreto pré-fabricados para fachadas, da Joal Teitelbaum;

Destaque em Arquitetura e Design

Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

Destaque em Marketing

Praça Viva: a história da Praça de Atlântida. Do Passado ao Roubadinhas, da D1 Empreendimentos;

Destaque em impacto urbano, sustentabilidade e contribuição social/cultural

Centro Administrativo do Sicredi das Culturas RS/MG (Ijuí/RS), da Andora Construções e Incorporações;

Empreendimento Destaque no Litoral Norte

Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

Empreendimento Destaque na Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela)

Merica Molder Mountain, da Molder Estruturas;

Empreendimento Interior do RS (todas regiões do RS fora Porto Alegre, Litoral Norte e Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela)

The Distrikt: o case de sucesso que uniu novo urbanismo, estilo de vida e vendas recorde em Pelotas, da Joal Teitelbaum;

Obra Destaque do Sinduscon Premium 2025