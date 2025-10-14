Setcergs lança movimento para valorizar setor de transportes

Com o propósito de valorizar os profissionais responsáveis por levar de um ponto a outro os produtos que impulsionam a economia brasileira, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) lança o movimento “Transporte é Vida: Tudo Gira sobre Rodas”.

A campanha institucional faz um convite à conscientização e ao reconhecimento de que o transporte vai muito além da logística: traz segurança, abastecimento desenvolvimento às vidas dos brasileiros.

— Queremos sensibilizar as pessoas para algo que muitas vezes passa despercebido: nada acontece sem o transporte. Nosso objetivo é valorizar quem move o Brasil todos os dias — destaca Delmar Albarello, presidente do Setcergs.

Filme institucional e vinhetas mostram as dimensões da atividade

Reprodução / Divulgação

As ações do movimento abordam diferentes pilares — saúde, agro, indústria e tecnologia — reforçando que tudo o que movimenta o cotidiano das pessoas depende das estradas, das empresas e, principalmente, dos motoristas que percorrem o país com coragem e dedicação.

O filme institucional, as vinhetas temáticas e o selo “Eu apoio a vida”, disponível em www.setcergs.com.br, convidam a sociedade a participar do movimento e a reconhecer a importância do transporte sobre rodas para a vida de todos.