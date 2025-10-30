Senado aprova MP com novas regras para o setor elétrico, teto de gastos e abertura de mercado de energia

Prazo de aprovação pelo Congresso Nacional era até 7 de novembro. Daniel Marenco / Agencia RBS

A medida provisória, aprovada pelo Senado nesta quinta-feira (30), vai alterar regras do setor elétrico. A proposta prevê, entre outras mudanças, um teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) – mecanismo que financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às renováveis.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção do presidente Lula. O prazo de aprovação pelo Congresso Nacional, para não perder validade, era até 7 de novembro. As informações são do g1.

A MP também prevê a abertura do mercado de energia, permitindo que os consumidores possam escolher o fornecedor de energia elétrica. Atualmente, apenas grandes empresas podem realizar essa escolha.

Além disso, o texto autoriza a Pré-Sal Petróleo (PPSA) a comercializar diretamente o gás natural da União, visando reduzir tarifas e estimular a indústria.

Uma alteração na proposta também determinou que os geradores de usinas eólicas e solares deverão ser ressarcidos quando houver redução da produção causada por fatores externos.

Conta de Desenvolvimento Energético

A CDE financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às renováveis. Os valores são pagos pelos consumidores via tarifa. Com a aprovação da MP, haverá um teto de gastos a partir de 2027, com base no orçamento real de 2025.

Se faltar dinheiro, será criado o Encargo de Complemento de Recursos (ECR) — pago apenas por quem se beneficia da CDE.

Quem fica isento?

Famílias de baixa renda

Beneficiários do Luz para Todos e da CCC

Custos administrativos da CDE, CCC e RGR

Estados que não estavam conectados ao SIN até 2009

Abertura do mercado de energia

Só grandes consumidores podem escolher livremente seu fornecedor de energia. Após a sanção do texto, todos os consumidores poderão escolher, em fases:

Indústrias e comércio: até 24 meses

Consumidores residenciais: até 36 meses

Será criado o Supridor de Última Instância (SUI), para garantir fornecimento emergencial em caso de falhas.

Armazenamento de energia

Armazenamento entra no planejamento oficial do sistema elétrico

Incentivos fiscais (PIS/Cofins/IPI) para baterias até 2026

Equipamentos poderão entrar no REIDI, com benefícios tributários

Energia solar residencial

Proposta inicial previa cobrança de R$ 20 a cada 100 kWh compensados. A cobrança foi excluída pela Câmara.