Senado aprova MP com novas regras para o setor elétrico, teto de gastos e abertura de mercado de energia

A medida provisória, aprovada pelo Senado nesta quinta-feira (30), vai alterar regras do setor elétrico. A proposta prevê, entre outras mudanças, um teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) – mecanismo que financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às renováveis.
O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção do presidente Lula. O prazo de aprovação pelo Congresso Nacional, para não perder validade, era até 7 de novembro. As informações são do g1.
A MP também prevê a abertura do mercado de energia, permitindo que os consumidores possam escolher o fornecedor de energia elétrica. Atualmente, apenas grandes empresas podem realizar essa escolha.
Além disso, o texto autoriza a Pré-Sal Petróleo (PPSA) a comercializar diretamente o gás natural da União, visando reduzir tarifas e estimular a indústria.
Uma alteração na proposta também determinou que os geradores de usinas eólicas e solares deverão ser ressarcidos quando houver redução da produção causada por fatores externos.
Conta de Desenvolvimento Energético
A CDE financia políticas públicas, como tarifa social, Luz para Todos e subsídios às renováveis. Os valores são pagos pelos consumidores via tarifa. Com a aprovação da MP, haverá um teto de gastos a partir de 2027, com base no orçamento real de 2025.
Se faltar dinheiro, será criado o Encargo de Complemento de Recursos (ECR) — pago apenas por quem se beneficia da CDE.
Quem fica isento?
- Famílias de baixa renda
- Beneficiários do Luz para Todos e da CCC
- Custos administrativos da CDE, CCC e RGR
- Estados que não estavam conectados ao SIN até 2009
Abertura do mercado de energia
Só grandes consumidores podem escolher livremente seu fornecedor de energia. Após a sanção do texto, todos os consumidores poderão escolher, em fases:
- Indústrias e comércio: até 24 meses
- Consumidores residenciais: até 36 meses
Será criado o Supridor de Última Instância (SUI), para garantir fornecimento emergencial em caso de falhas.
Armazenamento de energia
- Armazenamento entra no planejamento oficial do sistema elétrico
- Incentivos fiscais (PIS/Cofins/IPI) para baterias até 2026
- Equipamentos poderão entrar no REIDI, com benefícios tributários
Energia solar residencial
Proposta inicial previa cobrança de R$ 20 a cada 100 kWh compensados. A cobrança foi excluída pela Câmara.
Ou seja, não haverá tarifa extra para quem instala painéis solares em casa no modelo de autoconsumo local.