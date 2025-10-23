Revendedores questionam preço pago por botijão no Gás do Povo

No RS, há 4.680 revendas de gás em atividade. Porthus Junior / Agencia RBS

Começou nesta quinta-feira (23) o processo de adesão para que revendas de todo país se credenciem ao programa Gás do Povo, junto à Caixa Econômica Federal. O benefício (veja critérios abaixo) garante a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único.

Contudo, o valor pago pelo programa por botijão no Estado pode ser um entrave para a participação das empresas. Conforme a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no envase de 13 quilos para as revendedoras está em R$ 114,89, enquanto o valor pago pelo Gás do Povo é de R$ 93,96. A diferença é de 18,2% a menos. O preço-base serve para que o governo federal reembolse varejistas credenciados no programa.

O Sindicato das Revendedoras de Gás no Rio Grande do Sul (Singasul) diz que há receio por parte das empresas em relação à queda na receita. Como a adesão é voluntária, o sindicato orienta que cada empresário negocie os custos do produto com as engarrafadoras de gás e decida se participará ou não do programa.

— Estranhamos a disparidade entre a pesquisa de preços da ANP e o valor proposto para os revendedores. Orientamos que verifiquem se há espaço para tamanho desconto. Tememos pelo equilíbrio financeiro das empresas se o número de beneficiários do programa for percentualmente alto em relação ao total das vendas — analisa Ronaldo Tonet, presidente do Singasul.

A Associação Nacional dos Revendedores de Gás (Abragás) afirma que está buscando as autoridades federais para questionar a tabela, que é definida pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda.

A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues na segunda quinzena de novembro. A iniciativa deve contemplar 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros.

Conforme o Singasul, no Rio Grande do Sul há 4.680 revendedoras de gás em atividade, cadastradas junto à ANP. De acordo com a Caixa Econômica Federal, ainda não há um levantamento de quantas empresas no Rio Grande do Sul aderiram programa ao longo desta quinta-feira (23).

Como vai funcionar o programa?

Terão direito ao benefício as famílias:

Inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);

Com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 759, atualmente);

salário mínimo (R$ 759, atualmente); Prioridade àquelas que recebem o Bolsa Família.

Cada família terá direito a uma quantidade limitada de botijões por ano, conforme a composição familiar:

Até três botijões para aquelas de dois integrantes;

Até quatro para as com três integrantes;

Até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros.

Como localizar revendas credenciadas e onde receber o voucher:

Por meio de um aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;

Com o cartão do próprio programa que será criado;

Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;

Com o cartão do Bolsa Família.