Economia

Benefício social
Notícia

Revendedores questionam preço pago por botijão no Gás do Povo

Adesão de empresas ao programa federal começou nesta quinta-feira. Valor definido para reembolso está 18% abaixo do custo do produto

Pâmela Rubin Matge

