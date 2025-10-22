Precisando fazer reforma em casa? Veja como conseguir crédito com juro barato 

O governo federal lançou na segunda-feira (20) o programa Reforma Casa Brasil, que vai conceder R$ 40 bilhões em crédito para cidadãos realizarem reformas, ampliações ou adequações em moradias.
A iniciativa começa a valer a partir de 3 de novembro e pretende alcançar 1,5 milhão de famílias em todo o país.
O objetivo, segundo o Ministério das Cidades, é melhorar as condições das moradias já existentes — muitas delas com problemas estruturais, telhados danificados, pisos comprometidos ou instalações precárias.
O crédito poderá ser usado para compra de materiais, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras.
Como funciona o programa
O Reforma Casa Brasil opera com duas modalidades principais de crédito, voltadas a diferentes perfis e necessidades das famílias, segundo explica a advogada cível Renata da Veiga Lima Bernardes. Ambas são operadas pela Caixa Econômica Federal, mas variam conforme o valor solicitado e a renda do beneficiário.
Modalidade para reformas simples (sem garantia de imóvel)
Essa linha é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil que desejam realizar melhorias de pequeno e médio porte.
- Valor do crédito: de R$ 5 mil a R$ 30 mil
- Prazo de pagamento: de 24 a 60 meses
- Garantia: não exige o imóvel como garantia, o que facilita o acesso ao financiamento
- Custos: não há taxas ou tarifas extras além dos juros aplicáveis à faixa de renda
Os beneficiários podem escolher até três serviços de uma lista que inclui reformas elétricas e hidráulicas, troca de pisos, correção de infiltrações, pintura, revestimento, portas e janelas, telhado e forro, instalação de itens de segurança ou acessibilidade, energia solar e até a ampliação de cômodos.
O foco é garantir melhorias essenciais e condições seguras de moradia, especialmente em casas com problemas estruturais.
Modalidade com Garantia de Imóvel (Home Equity)
Indicada para famílias com renda superior a R$ 9,6 mil mensais ou para quem busca valores mais altos de crédito, essa modalidade utiliza o próprio imóvel como garantia.
- Valor mínimo: a partir de R$ 30 mil
- Prazo de pagamento: até 180 meses
- Limite de financiamento: até 50% do valor de avaliação do imóvel, respeitando o teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de R$ 2,25 milhões
- Exigência: o imóvel precisa estar quitado e em nome do solicitante
Além dos juros, podem ser cobradas tarifas de avaliação, vistoria final e administração de contrato, e é obrigatória a contratação de seguros — de Danos Físicos do Imóvel (DFI) e de Morte ou Invalidez Permanente (MIP).
— Embora ofereça prazos longos e valores mais altos, é importante lembrar que o imóvel fica alienado à Caixa. Por isso, é fundamental analisar o contrato com cuidado, planejar o orçamento e ter clareza sobre a capacidade de pagamento, para evitar inadimplência e o risco de perder o bem — orienta a advogada.
Taxa de juro por faixa de renda
As condições de pagamento variam de acordo com a renda familiar mensal. Veja como ficam as faixas:
Faixa 1 — até R$ 3,2 mil:
- Juro a partir de 1,17% ao mês
- Prazo: até 60 meses
Faixa 2 — de R$ 3.200,01 a R$ 9,6 mil:
- Juro de 1,95% ao mês
- Prazo: até 60 meses
Faixa 3 — acima de R$ 9,6 mil:
- Juro entre 1,33% e 1,95% ao mês
- Prazo: até 180 meses
- Financiamento de até 50% do valor do imóvel
Em todos os casos, o valor da parcela será limitado a 25% da renda familiar para evitar o endividamento excessivo. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.
— Cidadãos interessados devem verificar sua faixa de renda para compreender as taxas de juros aplicáveis. É fundamental comparar as condições do Reforma Casa Brasil com outras opções de crédito no mercado para assegurar que esta seja a escolha mais vantajosa — alerta Renata.
O que pode ser financiado
O crédito do Reforma Casa Brasil poderá ser usado para obras de melhoria, adequação ou ampliação do imóvel, incluindo:
- Troca de piso, telhado e revestimentos
- Reformas elétricas e hidráulicas
- Ampliação de cômodos ou construção de garagem
- Instalação de itens de acessibilidade
- Obras sustentáveis, como painéis solares, reuso de água da chuva e telhados verdes
Reformas sustentáveis e valorização do imóvel
Além de melhorar o conforto da casa, o programa incentiva obras sustentáveis. É possível financiar soluções como:
- Instalação de painéis solares
- Sistemas de energia renovável
- Reuso de água e coleta de águas pluviais
- Telhados verdes e dispositivos economizadores de energia
Como se inscrever e liberar os valores
A contratação será digital e simplificada, feita diretamente pelo site ou aplicativo da Caixa a partir de 3 de novembro. O processo ocorre em etapas:
- Simulação: o interessado acessa o aplicativo ou site, informa renda e dados do imóvel e simula o crédito
- Análise e contrato: após aprovação, o contrato é assinado digitalmente
- Envio de fotos: o beneficiário envia imagens do imóvel antes da reforma
- Liberação inicial: o banco libera 90% do valor aprovado
- Execução da obra: o cidadão realiza a reforma
- Comprovação: são enviadas novas fotos mostrando o andamento ou conclusão
- Liberação final: após verificação, os 10% restantes são liberados
As imagens enviadas serão analisadas por inteligência artificial, que verificará se o imóvel é o mesmo declarado e se houve manipulação das fotos.
— O acompanhamento rigoroso de todas as etapas digitais é crucial. Garantir que as fotos e informações sobre o andamento da obra sejam enviadas corretamente e dentro dos prazos é fundamental para evitar atrasos ou suspensão da liberação dos valores — reforça Renata.
Fontes de recursos
O investimento total do programa é de R$ 40 bilhões, divididos em duas frentes:
- R$ 30 bilhões do Fundo Social, destinados às famílias com renda até R$ 9,6 mil
- R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às famílias com renda superior a R$ 9,6 mil
Cuidados e exigências
Análise de crédito e preparação financeira
A aprovação do financiamento está condicionada a uma avaliação rigorosa da Caixa, que verifica a capacidade de pagamento e o histórico financeiro do solicitante.
— É fundamental reunir todos os documentos de renda e manter um histórico de crédito saudável. Uma boa preparação aumenta as chances de aprovação e evita frustrações — orienta a advogada Renata da Veiga Lima Bernardes.
O valor das parcelas não pode ultrapassar 25% da renda familiar, para reduzir o risco de endividamento. Antes de contratar, é recomendável montar um orçamento realista e considerar imprevistos que possam afetar a renda ao longo do contrato.
Documentação e custos iniciais
O processo exige a apresentação de documentos específicos — como a matrícula atualizada do imóvel, a Proposta de Reforma e Melhoria (PRM), orçamentos detalhados e, em caso de alterações estruturais, o projeto arquitetônico.
Esses custos antecedem a liberação do crédito e podem incluir a contratação de engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações.
— Esses gastos iniciais funcionam como um investimento para viabilizar o financiamento. Planejar essas despesas é essencial para não travar o processo — explica Renata.
Uso correto do crédito e comprovação da obra
O recurso deve ser usado exclusivamente para a reforma aprovada. Caso o dinheiro seja desviado de finalidade, o beneficiário perde as condições especiais e passa a responder por crédito comum.
A comprovação das etapas da obra é feita digitalmente, por meio do envio de fotografias e planilhas de serviços assinadas pelo responsável técnico, além da vistoria final da Caixa.
— Registre o andamento da obra com fotos datadas e organize todos os comprovantes e comunicações com o banco. Se a reforma não for comprovada, o valor remanescente não será liberado e pode ser aplicada multa — exemplifica a advogada.
Responsável técnico e exigências legais
Obras que envolvam alterações estruturais devem contar com acompanhamento de engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações, que será responsável por garantir o cumprimento das normas técnicas e municipais.
Seguros e tarifas obrigatórias
Em qualquer modalidade, o beneficiário deve contratar:
- Seguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI)
- Seguro por Morte ou Invalidez Permanente (MIP)
Além disso, podem ser cobradas tarifas de avaliação, vistoria final e administração do contrato.
Riscos e atenção redobrada
Nas operações com garantia de imóvel, é importante compreender que o bem ficará alienado à Caixa até o fim do pagamento. Em caso de inadimplência, o imóvel pode ser tomado para quitação da dívida.
— Essa é uma das principais atenções do programa. É preciso entender completamente o contrato e ter um plano financeiro sólido antes de comprometer o imóvel — alerta a advogada.
Manter o pagamento das parcelas em dia e comunicar-se com o banco diante de qualquer imprevisto é essencial para evitar a perda do benefício ou da própria moradia.