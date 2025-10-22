Precisando fazer reforma em casa? Veja como conseguir crédito com juro barato 

Reforma Casa Brasil vai liberar R$ 40 bilhões para reformas, ampliações e adequações. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O governo federal lançou na segunda-feira (20) o programa Reforma Casa Brasil, que vai conceder R$ 40 bilhões em crédito para cidadãos realizarem reformas, ampliações ou adequações em moradias.

A iniciativa começa a valer a partir de 3 de novembro e pretende alcançar 1,5 milhão de famílias em todo o país.

O objetivo, segundo o Ministério das Cidades, é melhorar as condições das moradias já existentes — muitas delas com problemas estruturais, telhados danificados, pisos comprometidos ou instalações precárias.

O crédito poderá ser usado para compra de materiais, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras.

Como funciona o programa

O Reforma Casa Brasil opera com duas modalidades principais de crédito, voltadas a diferentes perfis e necessidades das famílias, segundo explica a advogada cível Renata da Veiga Lima Bernardes. Ambas são operadas pela Caixa Econômica Federal, mas variam conforme o valor solicitado e a renda do beneficiário.

Modalidade para reformas simples (sem garantia de imóvel)

Essa linha é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil que desejam realizar melhorias de pequeno e médio porte.

Valor do crédito: de R$ 5 mil a R$ 30 mil

de R$ 5 mil a R$ 30 mil Prazo de pagamento: de 24 a 60 meses

de 24 a 60 meses Garantia: não exige o imóvel como garantia, o que facilita o acesso ao financiamento

não exige o imóvel como garantia, o que facilita o acesso ao financiamento Custos: não há taxas ou tarifas extras além dos juros aplicáveis à faixa de renda

Os beneficiários podem escolher até três serviços de uma lista que inclui reformas elétricas e hidráulicas, troca de pisos, correção de infiltrações, pintura, revestimento, portas e janelas, telhado e forro, instalação de itens de segurança ou acessibilidade, energia solar e até a ampliação de cômodos.

O foco é garantir melhorias essenciais e condições seguras de moradia, especialmente em casas com problemas estruturais.

Modalidade com Garantia de Imóvel (Home Equity)

Indicada para famílias com renda superior a R$ 9,6 mil mensais ou para quem busca valores mais altos de crédito, essa modalidade utiliza o próprio imóvel como garantia.

Valor mínimo: a partir de R$ 30 mil

a partir de R$ 30 mil Prazo de pagamento: até 180 meses

até 180 meses Limite de financiamento: até 50% do valor de avaliação do imóvel, respeitando o teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de R$ 2,25 milhões

até 50% do valor de avaliação do imóvel, respeitando o teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de R$ 2,25 milhões Exigência: o imóvel precisa estar quitado e em nome do solicitante

Além dos juros, podem ser cobradas tarifas de avaliação, vistoria final e administração de contrato, e é obrigatória a contratação de seguros — de Danos Físicos do Imóvel (DFI) e de Morte ou Invalidez Permanente (MIP).

— Embora ofereça prazos longos e valores mais altos, é importante lembrar que o imóvel fica alienado à Caixa. Por isso, é fundamental analisar o contrato com cuidado, planejar o orçamento e ter clareza sobre a capacidade de pagamento, para evitar inadimplência e o risco de perder o bem — orienta a advogada.

Taxa de juro por faixa de renda

As condições de pagamento variam de acordo com a renda familiar mensal. Veja como ficam as faixas:

Faixa 1 — até R$ 3,2 mil:

Juro a partir de 1,17% ao mês

Prazo: até 60 meses

Faixa 2 — de R$ 3.200,01 a R$ 9,6 mil:

Juro de 1,95% ao mês

Prazo: até 60 meses

Faixa 3 — acima de R$ 9,6 mil:

Juro entre 1,33% e 1,95% ao mês

Prazo: até 180 meses

Financiamento de até 50% do valor do imóvel

Em todos os casos, o valor da parcela será limitado a 25% da renda familiar para evitar o endividamento excessivo. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

— Cidadãos interessados devem verificar sua faixa de renda para compreender as taxas de juros aplicáveis. É fundamental comparar as condições do Reforma Casa Brasil com outras opções de crédito no mercado para assegurar que esta seja a escolha mais vantajosa — alerta Renata.

O que pode ser financiado

O crédito do Reforma Casa Brasil poderá ser usado para obras de melhoria, adequação ou ampliação do imóvel, incluindo:

Troca de piso, telhado e revestimentos

Reformas elétricas e hidráulicas

Ampliação de cômodos ou construção de garagem

Instalação de itens de acessibilidade

Obras sustentáveis, como painéis solares, reuso de água da chuva e telhados verdes

Reformas sustentáveis e valorização do imóvel

Além de melhorar o conforto da casa, o programa incentiva obras sustentáveis. É possível financiar soluções como:

Instalação de painéis solares

Sistemas de energia renovável

Reuso de água e coleta de águas pluviais

e coleta de águas pluviais Telhados verdes e dispositivos economizadores de energia

Como se inscrever e liberar os valores

A contratação será digital e simplificada, feita diretamente pelo site ou aplicativo da Caixa a partir de 3 de novembro. O processo ocorre em etapas:

Simulação: o interessado acessa o aplicativo ou site, informa renda e dados do imóvel e simula o crédito

o interessado acessa o aplicativo ou site, informa renda e dados do imóvel e simula o crédito Análise e contrato: após aprovação, o contrato é assinado digitalmente

após aprovação, o contrato é assinado digitalmente Envio de fotos: o beneficiário envia imagens do imóvel antes da reforma

o beneficiário envia imagens do imóvel antes da reforma Liberação inicial: o banco libera 90% do valor aprovado

o banco libera 90% do valor aprovado Execução da obra: o cidadão realiza a reforma

o cidadão realiza a reforma Comprovação: são enviadas novas fotos mostrando o andamento ou conclusão

são enviadas novas fotos mostrando o andamento ou conclusão Liberação final: após verificação, os 10% restantes são liberados

As imagens enviadas serão analisadas por inteligência artificial, que verificará se o imóvel é o mesmo declarado e se houve manipulação das fotos.

— O acompanhamento rigoroso de todas as etapas digitais é crucial. Garantir que as fotos e informações sobre o andamento da obra sejam enviadas corretamente e dentro dos prazos é fundamental para evitar atrasos ou suspensão da liberação dos valores — reforça Renata.

Fontes de recursos

O investimento total do programa é de R$ 40 bilhões, divididos em duas frentes:

R$ 30 bilhões do Fundo Social , destinados às famílias com renda até R$ 9,6 mil

do , destinados às famílias com renda até R$ 9,6 mil R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às famílias com renda superior a R$ 9,6 mil

Cuidados e exigências

Análise de crédito e preparação financeira

A aprovação do financiamento está condicionada a uma avaliação rigorosa da Caixa, que verifica a capacidade de pagamento e o histórico financeiro do solicitante.

— É fundamental reunir todos os documentos de renda e manter um histórico de crédito saudável. Uma boa preparação aumenta as chances de aprovação e evita frustrações — orienta a advogada Renata da Veiga Lima Bernardes.

O valor das parcelas não pode ultrapassar 25% da renda familiar, para reduzir o risco de endividamento. Antes de contratar, é recomendável montar um orçamento realista e considerar imprevistos que possam afetar a renda ao longo do contrato.

Documentação e custos iniciais

O processo exige a apresentação de documentos específicos — como a matrícula atualizada do imóvel, a Proposta de Reforma e Melhoria (PRM), orçamentos detalhados e, em caso de alterações estruturais, o projeto arquitetônico.

Esses custos antecedem a liberação do crédito e podem incluir a contratação de engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações.

— Esses gastos iniciais funcionam como um investimento para viabilizar o financiamento. Planejar essas despesas é essencial para não travar o processo — explica Renata.

Uso correto do crédito e comprovação da obra

O recurso deve ser usado exclusivamente para a reforma aprovada. Caso o dinheiro seja desviado de finalidade, o beneficiário perde as condições especiais e passa a responder por crédito comum.

A comprovação das etapas da obra é feita digitalmente, por meio do envio de fotografias e planilhas de serviços assinadas pelo responsável técnico, além da vistoria final da Caixa.

— Registre o andamento da obra com fotos datadas e organize todos os comprovantes e comunicações com o banco. Se a reforma não for comprovada, o valor remanescente não será liberado e pode ser aplicada multa — exemplifica a advogada.

Responsável técnico e exigências legais

Obras que envolvam alterações estruturais devem contar com acompanhamento de engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações, que será responsável por garantir o cumprimento das normas técnicas e municipais.

Seguros e tarifas obrigatórias

Em qualquer modalidade, o beneficiário deve contratar:

Seguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI)

Seguro por Morte ou Invalidez Permanente (MIP)

Além disso, podem ser cobradas tarifas de avaliação, vistoria final e administração do contrato.

Riscos e atenção redobrada

Nas operações com garantia de imóvel, é importante compreender que o bem ficará alienado à Caixa até o fim do pagamento. Em caso de inadimplência, o imóvel pode ser tomado para quitação da dívida.

— Essa é uma das principais atenções do programa. É preciso entender completamente o contrato e ter um plano financeiro sólido antes de comprometer o imóvel — alerta a advogada.