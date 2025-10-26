Quem são autoridades que estavam na reunião Lula-Trump e que devem integrar novas negociações hoje

Da esquerda para direita: Jamieson Greer, chefe da Representação de Comércio (USTR); Scott Bessent, secretário do Tesouro americano; Marco Rubio, secretário de Estado americano; os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva; Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; Márcio Elias Rosa, secretário-executivo do Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio (Mdic); e Audo Araújo Faleiro, assessor especial do Presidente da República do Brasil. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Os presidentes Lula, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, reuniram-se neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia. Além dos chefes de Estado, outros seis integrantes dos dois governos participaram do encontro para tratar, dentre outros assuntos, sobre o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros.

Do lado do Brasil, estiveram no encontro, além de Lula, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; Márcio Elias Rosa, secretário-executivo do Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio (Mdic); e Audo Araújo Faleiro, assessor especial do Presidente da República do Brasil, subordinado a Celso Amorim.

Da parte americana, além de Trump, estavam presentes Jamieson Greer, o chefe da Representação de Comércio (USTR, na sigla em inglês); Scott Bessent, secretário do Tesouro americano; e Marco Rubio, secretário de Estado.

Segundo Vieira, os três membros da delegação americana vão voltar a se reunir com o governo brasileiro neste domingo.

— O primeiro passo deste processo negociador será hoje ainda. Teremos encontro com os três membros da delegação americana que estavam lá, o do USTR, o secretário de Tesouro e o secretário de Estado, e vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores que vamos conversar para que se possa avançar.