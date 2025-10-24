Quatro milhões de brasileiros precisam realizar a prova de vida para não perder benefício, alerta o INSS; saiba como fazer

Informações estão no aplicativo Meu INSS. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Em nota divulgada nesta sexta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que quatro milhões de aposentados e pensionistas precisam realizar a prova de vida para não ter seu benefício bloqueado.

Conforme o Instituto, aqueles que necessitam regularizar a situação foram notificados por meio de aviso no extrato do banco em que recebem o benefício. Após a notificação, os aposentados e pensionistas têm até 30 dias para realizar a prova de vida e não ter o benefício cortado.

A notificação é válida apenas para quem não pôde fazer a comprovação de vida automática, pelo sistema do INSS.

Como regularizar?