Previdência social
Notícia

Quatro milhões de brasileiros precisam realizar a prova de vida para não perder benefício, alerta o INSS; saiba como fazer

Aposentados e pensionistas foram notificados por meio de extrato bancário. Prazo para regularizar a situação é de 30 dias

