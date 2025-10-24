Quatro milhões de brasileiros precisam realizar a prova de vida para não perder benefício, alerta o INSS; saiba como fazer

Em nota divulgada nesta sexta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que quatro milhões de aposentados e pensionistas precisam realizar a prova de vida para não ter seu benefício bloqueado.
Conforme o Instituto, aqueles que necessitam regularizar a situação foram notificados por meio de aviso no extrato do banco em que recebem o benefício. Após a notificação, os aposentados e pensionistas têm até 30 dias para realizar a prova de vida e não ter o benefício cortado.
A notificação é válida apenas para quem não pôde fazer a comprovação de vida automática, pelo sistema do INSS.
Como regularizar?
- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado
- Em alguns bancos, é possível realizar a Prova de Vida online, diretamente pelo aplicativo ou site do banco;
- Se preferir, o beneficiário também pode comparecer presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.