Quando a bagagem vira experiência: participantes do Summit Empreender 40+ compartilham histórias de transformação e criatividade

Comunicadores Luciano Potter (D) e Cesar Cidade Dias (C) em bate-papo mediado pelo sócio-criador do Empreender 40+, Fernando Puhlmann. Jeff Botega / Agencia RBS

A primeira edição do Summit Empreender 40+ mostrou como as pessoas dessa faixa etária podem transformar suas experiências em oportunidades. O evento está sendo realizado nesta quarta-feira (29) no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, e deve seguir até o início da noite.

Pela manhã, antes da abertura dos bate-papos e palestras, a bandeira do Rio Grande do Sul foi reproduzida no telão ao som da gaita de Renato Borghetti. Em seguida, o grupo Tchê Guri subiu presencialmente ao palco para cantar a tradicional música nativista Eu Sou do Sul.

Na palestra "Quando a bagagem vira vantagem", o CEO do Empreender 40+, Fabinho Vargas, exibiu uma série de retratos de personalidades como Winston Churchill, Albert Einstein e Mahatma Gandhi, ressaltando que todas essas personalidades fizeram sucesso ou algo de importante depois dos 40 anos.

— Recomecei a minha vida aos 40 anos. O Tchê Guri foi o início da minha vida. Em 11 de abril de 1990, montamos o grupo e viajamos pelo país inteiro. Por isso, não pude estudar e tive de abandonar os estudos. Então, fui fazer o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Minha esposa me ajudou, e eu passei. E uma professora disse para eu fazer vestibular. Fiz para Marketing. Me graduei aos 40 anos — contou Fabinho, acrescentando que agora faz mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

— Às vezes, a gente se leva a sério demais e tem medo de ser ridículo, de se expor, que falem que passou o nosso tempo. Eu vim aqui, humildemente, para dizer que não vale a pena (pensar dessa forma). Toca em frente e faz. Porque tem muita gente que precisa da bagagem que tu tem — completou.

Na sequência, o comunicador Luciano Potter e o colunista de GZH Cesar Cidade Dias, integrante do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, promoveram um bate-papo com o tema "O desafio de mudar o rumo depois dos 40". O mediador foi o sócio-diretor de novos negócios da Cuentos y Circo e sócio-criador do Empreender 40+, Fernando Puhlmann.

Potter compartilhou sua decisão de sair dos programas diários do Grupo RBS e alçar voo solo no mundo do empreendedorismo. Segundo o comunicador, essa decisão deu gás para ele acordar de manhã todos os dias e buscar algo melhor.

— Comecei a viver aquilo que todo empreendedor tem que viver de alguma maneira: é esse cagaço, essa não certeza. A zona de conforto morreu, já era. Não tem mais isso. Estou vivendo um momento legal de minha vida de não ter certezas. Isso faz com que eu queira me movimentar.

Cesar Cidade Dias contou que foi questionado pelo próprio Potter quando aceitou participar do Sala de Redação pelo fato de Dias já possuir na época até canal no YouTube e um público fiel.

— Quando eu tinha 40 anos, estava quebrado. Tinha quebrado a Final Esportes (portal que havia criado). Não sabia para onde ir e agora estou aqui 15 anos depois. E foi com esse tipo de sentimento, com o cagaço. É o cagaço que faz com que a gente olhe. Tu vai deitar aqui e dormir ou tu vai fazer alguma coisa — recordou.

Após o bate-papo entre os três foi a vez de Pedro Janot — um dos palestrantes mais requisitados do país e um mentor especialista em varejo — falar com o público. Chamada de Longe é um lugar que não existe, sua apresentação transcorreu por seus momentos em diferentes empresas e grupos do país. Sentado em uma cadeira de rodas, ele relatou como agiu no começo de sua carreira.

— Meu primeiro emprego de verdade foi na Mesbla (rede de lojas de departamentos brasileiras que marcou época), onde comecei com 20 e poucos anos como chefe de seção de camping e esportes. Foi minha primeira decisão dura. Pegar uma seção que estava cagada, usando o termo de nossos ex-palestrantes. Tive que resolver esse problema e não sabia como fazer. Uma coisa que não abri mão foi estar com os miúdos. Significa estar com os menores de uma companhia. Eu sempre chegava antes de todo mundo, esperava a galera chegar e ficava recebendo os meninos. Tinha um sempre reclamando e falando mal dos outros. Uma semana depois tirei o cara da companhia. E aí a seção voltou a brilhar — relembra sobre o começo de sua longa trajetória.

O evento seguiu ao longo da quarta-feira com outros palestrantes e convidados. Para a jornalista Fátima Torri, criadora da plataforma digital Fala Feminina — lançada durante a pandemia e voltada para as mulheres —, o importante é não esquecer de seus sonhos. Ela conversou com Zero Hora antes das atividades do evento.

— É preciso buscar dentro de si qual é o seu sonho. A gente acaba se acomodando com todas as demandas diárias. Principalmente as mulheres que têm as demandas da casa, da maternidade e do trabalho fora. Não esqueçam quem queriam ser quando vocês eram pequenas. Estou aqui em nome da fala feminina e represento hoje cerca de 500 mil mulheres do país. Sigam os seus sonhos — recomenda.

Para Fernando Puhlmann, ao chegar aos 40 anos, as pessoas precisam saber que ainda terão um longo caminho pela frente. E é preciso coragem para se transformar:

— A primeira coisa é pensar que hoje a estimativa de vida da população brasileira é quase 80 anos. Quando a gente chegou nos 40, só produzimos 20 anos. Então, temos mais 40 pela frente. Vamos passar a produzir com contato, inteligência emocional, relacionamento e uma situação financeira mais estável. É muito bom realizar sonhos, e as pessoas deixam de realizar por medo.

A diretora de marketing da Tramontina, Rosane Fantinelli, veio de Carlos Barbosa, na Serra, e era uma das pessoas que foi ao evento com o objetivo de acompanhar todas as palestras.

— Acho bem importante não só pensar em trocar de carreira. Eu estou em uma empresa e não penso nisso. Acho importante a gente se mobilizar. Neste evento, tem muita vitalidade e criatividade. Me sinto uma empreendedora mesmo num mundo corporativo — pondera.

A empresária Helena Tonetto, diretora de Novos Negócios na Substância Gastronomia Light, também compareceu ao Summit Empreender 40+. Ela compartilhou com a reportagem a história de como criou o seu negócio.

— A Substância completa 39 anos neste ano. Imagina há quase 40 anos atrás, eu e minha irmã Ângela termos tido a ideia de criar uma alimentação saudável? Era uma coisa que não existia no Brasil — menciona, acrescentando:

— Para nós foi um desafio muito grande. Tivemos uma receptividade maravilhosa do povo gaúcho. A gente conseguiu montar lojas e as pessoas podiam comer no local. Eram produtos com controle de calorias e sabor. Mas o conceito era de muito sabor. Nos ligamos à área de nutrição desde o começo. Fomos inovadores em uma série de coisas, inclusive em produtos para emagrecimento. O mais importante que a gente fez foi passar mais conceitos de alimentação saudável e longevidade.

O humorista Jair Cláudio Kobe, o Guri de Uruguaiana, afirmou que a própria criação de seu personagem se encaixa no evento 40+:

— Quarenta é uma idade muito boa, porque tu já tem experiência de vida. E se tu enveredar para outro segmento tu já vai ter uma história, não vai entrar sem lastro. O Guri de Uruguaiana surgiu quando o Jair Kobe já tinha 42 anos. Eu sou fruto desse exemplo.

O evento marcou também o início da consolidação de um ecossistema nacional que será construído por meio da plataforma Empreender 40+.



