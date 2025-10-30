Projeto aprovado na Câmara permite atualização do valor de bens no Imposto de Renda; entenda o que muda

Atualização permite "zerar" descompasso de preços em bens adquiridos há muito tempo . Camila Hermes / Agencia RBS

A Câmara dos Deputados concluiu na noite de quarta-feira (29) a votação do projeto de lei que permite a atualização do valor de bens no Imposto de Renda. Na prática, significa permitir que os proprietários atualizem o valor de imóveis e veículos para posterior venda ao estabelecer uma alíquota única sobre ganho de capital.

Como é hoje: o imposto de ganho sobre capital varia de 15% a 22,5% sobre o valor do bem

o imposto de ganho sobre capital sobre o valor do bem O que muda: a atualização a valor de mercado de veículos (terrestres, marítimos e aéreos) e imóveis levará em conta o valor lançado na declaração de 2024

a atualização a valor de mercado de veículos (terrestres, marítimos e aéreos) e imóveis levará em conta o na declaração de 2024 Para pessoas físicas: em vez do imposto, o contribuinte vai pagar 4% sobre a diferença

em vez do imposto, o contribuinte vai pagar sobre a diferença Para pessoas jurídicas: a atualização implica em alíquota definitiva de 4,8% de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de 3,2% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

O projeto de lei foi aprovado pelos deputados com alterações, por isso retornará ao Senado, onde teve origem, para nova votação.

Leia Mais Congresso torna permanentes as mudanças no Imposto de Renda e autoriza governo a mirar o piso da meta

Correção de distorção

Segundo especialistas, o projeto corrige uma distorção histórica.

Na avaliação do presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike, os bens adquiridos há muito tempo muitas vezes têm valor de custo defasado pela inflação. O regime de atualização permite "zerar" essa defasagem, reduzindo a tributação sobre um ganho fictício decorrente só da inflação.

— Este tipo de projeto de lei traz mudanças concretas para os contribuintes, sobretudo no que tange ao tratamento de bens antigos ou cujo valor de custo está defasado. Ele oferece uma oportunidade de corrigir historicamente uma distorção (inflação acumulada), com alíquota reduzida, e traz benefícios para o contribuinte que estiver disposto a manter o bem ou direito no longo prazo — diz Olenike.

Conforme o analista, os benefícios aos contribuintes estão em quatro pontos:

Corrigir distorções de custo defasado pela inflação em bens adquiridos há muito tempo

Facilitar o planejamento tributário para quem pretende manter o bem por longo prazo

Evitar grande tributação sobre ganho de capital com a opção de "resetar" o custo via atualização

Permitir incorporar bens corretamente ao patrimônio, evitando litígios futuros e facilitando eventual alienação com base documentada

Veículos terrestres, marítimos e aéreos são contemplados. Isadora Neumann / Agencia RBS

Como fazer

Conforme o texto aprovado na Câmara, o contribuinte que desejar atualizar o valor de bens móveis ou imóveis deverá realizar a opção antes da entrega da declaração anual do imposto de renda correspondente ao ano-calendário em que fará essa atualização.

O optante pela atualização não poderá vender o imóvel nos cinco anos seguintes ou o veículo nos dois anos seguintes, exceto por transmissão de herança ou partilha em divórcio. Caso venda antes, o proprietário terá de apurar o IR sobre ganho de capital com as regras vigentes, descontado o que tiver pago com a atualização.

Arrecadação

A expectativa em torno do texto é de que a medida seja uma estratégia de maior arrecadação por parte do fisco. Contudo, diz Olenike, não é uma solução universal para todos os casos.