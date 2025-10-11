"Me sinto mais livre": modelo de trabalho com flexibilidade de horário e mais lucro atrai profissionais da beleza

Luciana Santos, 53 anos, atua como manicure autônoma desde 2020. Jeff Botega / Agencia RBS

O dia da manicure Luciana Santos, 53 anos, começa a ser planejado ainda na véspera. Confirmando nome por nome, é quando ela monta a agenda de clientes que atenderá na jornada seguinte, desde a manhã até o começo da noite. De endereço em endereço, os atendimentos são feitos em domicílio, na casa de quem a contrata, encaixando uma rotina de serviços que agrada prestador e clientela.

A manicure está entre os profissionais que preferem a liberdade de administrar o próprio tempo na rotina de trabalho. O atendimento em casa para os serviços relacionados à beleza não é propriamente novo, mas vem ganhando adeptos num contexto de vida e de mercado em que a flexibilidade tem maior apelo.

Com indicação “de boca em boca” e facilidade de contato, Luciana tem agenda cheia. São entre cinco e seis clientes atendidos diariamente, de segunda a sábado. Os que não chegam por indicação, vêm pela internet. Depois de começar a divulgação do trabalho em um grupo de bairro no Facebook, a profissional criou uma página no Google, ampliando o serviço para pessoas que são de fora.

O recurso é mais rápido e mais simples do que um aplicativo. Basta uma busca para encontrar: digitando “manicure domicílio Porto Alegre”, Luciana é um dos primeiros nomes de uma lista cheia de profissionais. Os apps, que chegaram a ter o seu auge associados ao “Uber da beleza”, perderam atratividade depois do boom.

Para a manicure, a modalidade é o que dá liberdade para trabalhar.

— Eu me sinto mais livre. É uma rotina bem atribulada e um dia diferente do outro, por mais que eu tenha uma sequência de atendimentos pré-determinada. Eu sei que na quarta eu vou atender a Lelis, a Ana, a Beatriz e a Carla, mas cada quarta-feira é diferente. Me dá muito mais flexibilidade. Consigo ter espaço entre os atendimentos e fazer algo por mim — diz Luciana.

Recebendo a profissional em casa há cinco anos, Lelis Nascimento, 34, é uma das clientes mais fiéis da manicure. Um contato virtual aproximou as duas para o serviço de unhas. O atendimento em casa, diz Lelis, além de prático, criou um vínculo:

— Este momento que a gente tem não é só fazer as unhas. A gente conversa muito. E muitas vezes a gente ri e chora juntas. Tem essa intimidade e amizade que acabamos criando — diz Lelis.

Qualidade na entrega

Coordenadora da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Paula Correa, diz que o sucesso do serviço em domicílio está muito relacionado à qualidade da entrega dos serviços. E quando se tem um "selo" que vem da formação, a distinção vira um diferencial no mercado.

As matrículas nos cursos da área no Senac-RS saltaram de 1.414 em 2020 para 3.173 matrículas em 2024. Os laboratórios de beleza estão em 19 escolas no RS. No geral, há mais alunas mulheres, mas cresce o interesse de homens que buscam a qualificação.

Leia Mais Invasão paulista e resposta gaúcha provocam "boom" de lojas de cosméticos em Porto Alegre

Paula lembra que mesmo os cursos se profissionalizaram ao longo do tempo. Além da prática em si, as formações hoje orientam os profissionais sobre precificação, marketing digital e como se inserir neste meio.

— É um trabalho que, muitas vezes, vem de família e então se transforma em negócio. A qualificação traz sustentação para fazer o trabalho com qualidade, de forma profissional, algo que começa por saber cobrar e se vender. São multiprofissionais que precisam entender da parte financeira, das suas contas, da biossegurança dele e do cliente, e como divulgar o seu trabalho — diz Paula.

Do bico à ocupação principal

Cassiane diz que o atendimento no local da cliente une o útil ao agradável. Pamella Fernandes / Divulgação

Em muitos casos, o trabalho começa como uma oportunidade de renda extra e acaba virando a ocupação principal. Foi o que aconteceu com a maquiadora Cassiane Fernandes, 35 anos, atuando desde 2019 no ramo da beleza. Depois de começar a maquiar em meio a uma questão de saúde, a profissional seguiu atuando na área pela flexibilidade. Hoje, prefere atender em casa sobretudo pelo manejo do tempo.

— Tenho um filho de cinco anos, e minha agenda acaba girando em torno de horário escolar, de médico. Indo em casa, também consigo atender fora do horário comercial — diz Cassiane.

Além de maquiagem, Cassine faz micropigmentação, design de sobrancelhas e ministra cursos de automaquiagem. Uma conta no Instagram faz as vezes de trampolim para o serviço, embora muitas das interessadas cheguem por indicação de quem já é ou foi cliente.

A maquiadora diz que a modalidade une o útil ao agradável também para as clientes:

— A maioria gosta de ser atendida no conforto do seu lar. Às vezes, por não terem o tempo do deslocamento ou por terem crianças pequenas em casa. Então, uni o útil ao agradável. Elas com o conforto, e eu com a facilidade de flexibilizar minha agenda.

Leia Mais Como influenciadoras digitais inovaram o mercado da beleza com lançamentos próprios

Ambas as profissionais revelam ganhar mais atendendo em casa do que no salão tradicional. No serviço em domicílio, o deslocamento até o endereço do cliente costuma ser incluído no preço final, o que contorna o possível “pagar para trabalhar”.

Já no espaço fixo, há salões que contratam via CLT, e outros que alugam a cadeira para os profissionais. Neste último caso, uma porcentagem do valor do serviço é repassada ao salão.

— Financeiramente vale mais a pena porque o valor é 100% meu. Eu não pago comissionamento para salão. Entendo que o salão precisa deste valor do pessoal que presta serviço a ele, isso é uma coisa pré-estabelecida. Mas no meu caso, hoje, é muito mais vantajoso trabalhar por conta — diz Luciana.

— Trabalhando por conta, o lucro é todo meu. Se não, estaria pagando a cadeira, ou o aluguel, a água, a luz, e todos os encargos — completa Cassiane, que se disponibiliza a atender em qualquer horário, inclusive na madrugada.

Sexta e sábado são os dias mais procurados para os serviços de beleza, mas as agendas são disputadas a semana toda. Mesmo com a correria das rotinas, tanto a maquiadora quanto a manicure ouvidas pela reportagem mencionam que a satisfação e o retorno pelo trabalho compensam, inclusive como oportunidade de mudança de vida.

— É importante lembrar que toda qualificação transforma o que as pessoas têm, que pode ser o dom ou o sonho delas, em uma profissão. Isso gera renda, e no setor da beleza fica muito claro o quanto pode transformar vidas — diz Paula, do Senac-RS.

A beleza em números

Presente desde sempre no dia a dia das pessoas, o segmento de beleza também tem olhar de futuro. O setor se adapta facilmente aos novos comportamentos de consumo, e consegue abraçar com rapidez a demanda por produtos que combinem bem-estar, saúde e sustentabilidade.

Conforme dados divulgados pelo Sebrae, o mercado da beleza movimentou US$ 27 bilhões no Brasil em 2024. O país está entre os cinco maiores do mundo nesse segmento. Foram cerca de 6,3 milhões de empregos gerados no ano passado.