"Me sinto mais livre": modelo de trabalho com flexibilidade de horário e mais lucro atrai profissionais da beleza

O dia da manicure Luciana Santos, 53 anos, começa a ser planejado ainda na véspera. Confirmando nome por nome, é quando ela monta a agenda de clientes que atenderá na jornada seguinte, desde a manhã até o começo da noite. De endereço em endereço, os atendimentos são feitos em domicílio, na casa de quem a contrata, encaixando uma rotina de serviços que agrada prestador e clientela.
A manicure está entre os profissionais que preferem a liberdade de administrar o próprio tempo na rotina de trabalho. O atendimento em casa para os serviços relacionados à beleza não é propriamente novo, mas vem ganhando adeptos num contexto de vida e de mercado em que a flexibilidade tem maior apelo.
Com indicação “de boca em boca” e facilidade de contato, Luciana tem agenda cheia. São entre cinco e seis clientes atendidos diariamente, de segunda a sábado. Os que não chegam por indicação, vêm pela internet. Depois de começar a divulgação do trabalho em um grupo de bairro no Facebook, a profissional criou uma página no Google, ampliando o serviço para pessoas que são de fora.
O recurso é mais rápido e mais simples do que um aplicativo. Basta uma busca para encontrar: digitando “manicure domicílio Porto Alegre”, Luciana é um dos primeiros nomes de uma lista cheia de profissionais. Os apps, que chegaram a ter o seu auge associados ao “Uber da beleza”, perderam atratividade depois do boom.
Para a manicure, a modalidade é o que dá liberdade para trabalhar.
— Eu me sinto mais livre. É uma rotina bem atribulada e um dia diferente do outro, por mais que eu tenha uma sequência de atendimentos pré-determinada. Eu sei que na quarta eu vou atender a Lelis, a Ana, a Beatriz e a Carla, mas cada quarta-feira é diferente. Me dá muito mais flexibilidade. Consigo ter espaço entre os atendimentos e fazer algo por mim — diz Luciana.
Recebendo a profissional em casa há cinco anos, Lelis Nascimento, 34, é uma das clientes mais fiéis da manicure. Um contato virtual aproximou as duas para o serviço de unhas. O atendimento em casa, diz Lelis, além de prático, criou um vínculo:
— Este momento que a gente tem não é só fazer as unhas. A gente conversa muito. E muitas vezes a gente ri e chora juntas. Tem essa intimidade e amizade que acabamos criando — diz Lelis.
Qualidade na entrega
Coordenadora da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Paula Correa, diz que o sucesso do serviço em domicílio está muito relacionado à qualidade da entrega dos serviços. E quando se tem um "selo" que vem da formação, a distinção vira um diferencial no mercado.
As matrículas nos cursos da área no Senac-RS saltaram de 1.414 em 2020 para 3.173 matrículas em 2024. Os laboratórios de beleza estão em 19 escolas no RS. No geral, há mais alunas mulheres, mas cresce o interesse de homens que buscam a qualificação.
Paula lembra que mesmo os cursos se profissionalizaram ao longo do tempo. Além da prática em si, as formações hoje orientam os profissionais sobre precificação, marketing digital e como se inserir neste meio.
— É um trabalho que, muitas vezes, vem de família e então se transforma em negócio. A qualificação traz sustentação para fazer o trabalho com qualidade, de forma profissional, algo que começa por saber cobrar e se vender. São multiprofissionais que precisam entender da parte financeira, das suas contas, da biossegurança dele e do cliente, e como divulgar o seu trabalho — diz Paula.
Do bico à ocupação principal
Em muitos casos, o trabalho começa como uma oportunidade de renda extra e acaba virando a ocupação principal. Foi o que aconteceu com a maquiadora Cassiane Fernandes, 35 anos, atuando desde 2019 no ramo da beleza. Depois de começar a maquiar em meio a uma questão de saúde, a profissional seguiu atuando na área pela flexibilidade. Hoje, prefere atender em casa sobretudo pelo manejo do tempo.
— Tenho um filho de cinco anos, e minha agenda acaba girando em torno de horário escolar, de médico. Indo em casa, também consigo atender fora do horário comercial — diz Cassiane.
Além de maquiagem, Cassine faz micropigmentação, design de sobrancelhas e ministra cursos de automaquiagem. Uma conta no Instagram faz as vezes de trampolim para o serviço, embora muitas das interessadas cheguem por indicação de quem já é ou foi cliente.
A maquiadora diz que a modalidade une o útil ao agradável também para as clientes:
— A maioria gosta de ser atendida no conforto do seu lar. Às vezes, por não terem o tempo do deslocamento ou por terem crianças pequenas em casa. Então, uni o útil ao agradável. Elas com o conforto, e eu com a facilidade de flexibilizar minha agenda.
Ambas as profissionais revelam ganhar mais atendendo em casa do que no salão tradicional. No serviço em domicílio, o deslocamento até o endereço do cliente costuma ser incluído no preço final, o que contorna o possível “pagar para trabalhar”.
Já no espaço fixo, há salões que contratam via CLT, e outros que alugam a cadeira para os profissionais. Neste último caso, uma porcentagem do valor do serviço é repassada ao salão.
— Financeiramente vale mais a pena porque o valor é 100% meu. Eu não pago comissionamento para salão. Entendo que o salão precisa deste valor do pessoal que presta serviço a ele, isso é uma coisa pré-estabelecida. Mas no meu caso, hoje, é muito mais vantajoso trabalhar por conta — diz Luciana.
— Trabalhando por conta, o lucro é todo meu. Se não, estaria pagando a cadeira, ou o aluguel, a água, a luz, e todos os encargos — completa Cassiane, que se disponibiliza a atender em qualquer horário, inclusive na madrugada.
Sexta e sábado são os dias mais procurados para os serviços de beleza, mas as agendas são disputadas a semana toda. Mesmo com a correria das rotinas, tanto a maquiadora quanto a manicure ouvidas pela reportagem mencionam que a satisfação e o retorno pelo trabalho compensam, inclusive como oportunidade de mudança de vida.
— É importante lembrar que toda qualificação transforma o que as pessoas têm, que pode ser o dom ou o sonho delas, em uma profissão. Isso gera renda, e no setor da beleza fica muito claro o quanto pode transformar vidas — diz Paula, do Senac-RS.
A beleza em números
Presente desde sempre no dia a dia das pessoas, o segmento de beleza também tem olhar de futuro. O setor se adapta facilmente aos novos comportamentos de consumo, e consegue abraçar com rapidez a demanda por produtos que combinem bem-estar, saúde e sustentabilidade.
Conforme dados divulgados pelo Sebrae, o mercado da beleza movimentou US$ 27 bilhões no Brasil em 2024. O país está entre os cinco maiores do mundo nesse segmento. Foram cerca de 6,3 milhões de empregos gerados no ano passado.
O Brasil também se destaca entre os três maiores lançadores de produtos de beleza no mundo, reforçando como o setor é uma aposta de economia.