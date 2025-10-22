Privatizada em 2022, Eletrobras anuncia que mudará o nome para Axia Energia

Em comunicado, empresa informou que mudança não afetará relacionamento com o público. Cláudio Ribeiro / Divulgação/Eletrobras

A Eletrobras, privatizada em 2022, anunciou que mudará de nome para Axia Energia, e que a partir de 10 de novembro passará a ser negociada na B3 e na Nyse sob novos tickers (códigos).

A nova identidade, segundo a empresa, representa sua visão de futuro de uma companhia orientada por disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Com isso, ela consolida o processo de transformação após tornar-se privada.

O que significa Axia?

O novo nome vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.