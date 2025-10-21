"Pressão política" ou "segurança energética": especialistas opinam sobre perfuração exploratória na Bacia da foz do Amazonas

Mapa da Petrobras mostra a localização dos blocos na Margem Equatorial do litoral brasileiro. Petrobras / Divulgação

A liberação para que a Petrobras perfure um poço na bacia da foz do Amazonas, concedida na segunda-feira (20) pelo Ibama, gerou debates sobre impactos positivos ou negativos que a operação pode causar, tanto no plano econômico quanto no ambiental. O programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, convidou especialistas para debater o assunto.

Nicole Oliveira, diretora-executiva do Instituto Arayara, uma das organizações do Observatório do Clima, avalia que a concessão foi resultado de uma pressão política:

— Esse licenciamento que foi feito recentemente, ontem (segunda-feira), ele foi o resultado de uma pressão política, muito mais do que técnica, né? Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, 29 técnicos analistas do Ibama assinaram parecer sendo contrários a esse licenciamento.

Ela ainda manifesta preocupação com a região onde será realizada a perfuração, que tem uma grande biodiversidade, mas também é um local onde a pesca é muito importante.

— Ali é uma região muito importante não só para a biodiversidade, mas para a pesca. A pesca industrial movimenta milhões de dólares todos os anos exportando pescado. Também tem a pesca artesanal que são mais de 20 mil famílias em toda a costa amazônica que dependem da pesca para a sua sobrevivência — avalia.

Nicole ressalta que, em caso de vazamento, manguezais tanto da costa amazônica brasileira quanto de outros países como a Guiana e o Suriname, serão afetados.

— O que nós questionamos como instituições do Observatório do Clima, é como que o preço, o valor de uma sonda vale mais do que a segurança das comunidades locais, da biodiversidade e do próprio clima — ressalta.

Já para o presidente-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo (Abespetro), Telmo Ghiorzi, a exploração na foz do Amazonas terá impactos positivos para a economia brasileira, uma vez que será possível aumentar a reserva de barris de petróleo, o que poderá garantir segurança energética ao Brasil.

— A gente tem duas dimensões do ponto de vista econômico. O aumento das reservas e, portanto, estabilidade ou segurança energética para o Brasil e geração de empregos em uma área que remunera muito bem, que é a área de petróleo — afirma.

Ghiorzi também considera que existe a preocupação ambiental, porém, o Brasil tem competência para evitar qualquer problema neste quesito:

— O Brasil tem um acúmulo de conhecimento para produzir, num ambiente offshore sem risco ambiental. Um acúmulo de conhecimento, de tecnologia que já vai há mais de 50 anos. Então, nós temos a preocupação, mas temos todas as competências para evitar qualquer problema ambiental nessas regiões.

