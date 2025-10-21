Economia

Entrevista na Gaúcha
Notícia

"Pressão política" ou "segurança energética": especialistas opinam sobre perfuração exploratória na Bacia da foz do Amazonas

Ibama concedeu a liberação à Petrobras na segunda-feira. Convidados do "Atualidade" debateram impacto ambiental

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS