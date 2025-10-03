Porto Alegre é uma cidade turística? O que atrai o público e quais são os pontos que precisam melhorar

RS e Porto Alegre na Feira Internacional de Turismo da América Latina 2025. Marjorie Schmidt / PMPA / Divulgação

Porto Alegre marcou presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) de 2025, realizada entre 27 e 30 de setembro, em Buenos Aires. O objetivo: consolidar a Capital como destino turístico para o Mercosul, não só de passagem, mas de permanência.

— Vender Porto Alegre para os nossos amigos "hermanos" do Mercosul, que eles entendam que, para mais de dormir uma noite de passagem cansados da estrada, podem passar alguns dias em Porto Alegre, ter experiências muito positivas de turismo, de todos os tipos, que eles não vão se arrepender — destacou à Zero Hora, dias antes, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth.

A pasta foi representada pela diretora de Turismo, Rafaela Brum.

Entre 26 e 28 de setembro, a capital gaúcha também teve a primeira edição do Festival Primavera Rural, com roteiro pela zona rural do município, e a terceira edição do Quarto POA, festival que reúne música, cerveja e gastronomia no 4º Distrito. Em outubro, pela primeira vez, haverá uma Oktoberfest oficial da cidade.

O que visitar, onde comer e o que conhecer, de dia, à tarde ou à noite, com a família, com amigos ou com um par romântico: também não faltam sugestões de "rolês" em Porto Alegre em vídeos que circulam pelas redes sociais (veja alguns abaixo).

Mas, ainda que existam opções, será que quem não conhece a cidade tem interesse em fazer uma visita?

O turismo de Porto Alegre

South Summit Brazil, evento de inovação e empreendedorismo, ocorre em Porto Alegre desde 2022. Duda Fortes / Agencia RBS

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, o Rio Grande do Sul desponta como um dos principais destinos de turismo de negócios no país, baseado principalmente em grandes centros urbanos, como Porto Alegre. Os eventos técnicos, como congressos científicos, também têm expressão na Capital. Um exemplo dentro dessa área é o South Summit Brazil, evento com foco em inovação e empreendedorismo, que recebeu 23 mil participantes de 62 países na última edição. Os números se assemelham aos do ano anterior: em 2024, foram 23,5 mil pessoas de pelo menos 55 países.

Por outro lado, a coordenadora estadual de Economia Criativa e Turismo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Rio Grande do Sul, Amanda Paim, percebe que um turismo mais voltado ao lazer ainda está em fase inicial. Ela resume:

— O lazer não é a prioridade ainda. Porto Alegre não é vista como um destino de lazer. Então, é nesse ponto que temos que desenvolver novas experiências e seguir trabalhando para melhorar.

No plano de marketing turístico internacional publicado pela Embratur, com foco em 2025 a 2027, Porto Alegre é entendida como um hub estratégico e internacional, capaz de combinar cultura urbana, patrimônio arquitetônico, identidade gaúcha e gastronomia. A cidade também é lembrada pelo acesso facilitado à serra gaúcha.

A passagem pela Capital

Construção do Cristo Protetor de Encantado se estendeu de junho de 2019 a abril de 2022. Inauguração ocorreu em 2025. André Ávila / Agencia RBS

Dados levantados pela Secretaria de Turismo do Estado estimam que, de janeiro até agosto de 2025, quase 756 mil desembarques de turistas ocorreram no Aeroporto Internacional Salgado Filho. O número supera o de todo o ano passado (681,4 mil), quando o terminal ficou cinco meses fechado devido à enchente. Em 2023, o número se aproximou de 1,49 milhão.

Em relação a chegadas em Porto Alegre de ônibus, de janeiro a agosto de 2025, foram 249,4 mil passagens emitidas com destino à capital gaúcha, quase a metade de todo o ano anterior (492,7 mil). Em 2023, foram 417,3 mil.

A secretaria esclarece, no entanto, que não há informações disponíveis que permitam identificar a dinâmica após a chegada a Porto Alegre: ou seja, se as pessoas ficam na cidade ou se vão a outros destinos.

Um relatório de 2022 do Sebrae, em parceria com o governo do Estado, apontou que o tempo médio de permanência da maioria dos turistas na capital gaúcha é de um a três dias — sejam eles vindos de dentro do Rio Grande do Sul ou de outros Estados.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Fernanda Barth, ainda que parte dos turistas não fiquem em Porto Alegre, existe aí um potencial de investimento:

Pior seria se as pessoas nem passassem pela cidade FERNANDA BARTH Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre

O secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini, entende que o turismo em Porto Alegre está em uma "crescente", mas ainda com um oceano a ser desbravado. Ele destaca a necessidade de as atrações turísticas serem roteirizadas, organizadas e oferecidas de acordo com o perfil do turista.

— É uma busca, é um trabalho longo. Não é do dia para a noite que se vira a chave, não brota um equipamento do dia para a noite, como o próprio Cristo Protetor de Encantado promoveu no Vale do Taquari, mas que levou alguns anos para conseguir se posicionar no mercado — complementa.

Pacotes de viagem

Representantes do setor consultados por Zero Hora veem uma oportunidade para Porto Alegre na força de outras regiões do Estado. Isto é, não se trata de substituir o destino, mas de acrescentar a Capital na rota.

— É nos apropriarmos da cidade ser esse hub de conexão. Então, se o principal destino do Rio Grande do Sul é a serra gaúcha, mas as pessoas chegam para Porto Alegre, como vendemos ficar um final de semana em Porto Alegre para quem já vem fazer turismo no Rio Grande do Sul? — exemplifica Amanda Paim, do Sebrae RS.

Não basta, porém, incluir a Capital em pacotes de viagem, a especialista acrescenta que é preciso que essa informação chegue até o turista na hora em que decide para onde ir.

— Se essa informação não chegar lá na ponta, para o turista, na hora em que ele estiver comprando ou na hora em que alguém estiver vendendo para ele, ele não vai comprar, infelizmente, Porto Alegre. Ele vai comprar serra gaúcha — completa.

Possibilidade de aliar Porto Alegre a outros destinos turísticos no RS, como a Serra, é citada por representantes do setor. Renan Mattos / Agencia RBS

O presidente do Porto Alegre Convention Bureau, Luiz Vicente Basso, reforça que, dentro do turismo de eventos técnicos, há oportunidade para o lazer. Ao vir para um congresso, um pesquisador ou quem o acompanha poderia aproveitar para conhecer pontos da cidade e curtir a gastronomia, por exemplo. O Porto Alegre Convention Bureau, vale destacar, reúne empresários de diferentes setores dentro da cadeia produtiva do turismo na Capital, cujo objetivo é aumentar o fluxo de visitantes na cidade.

Basso argumenta que o interesse em fomentar um turismo que destaque lazer, cultura e gastronomia não é de agora, mas que antes faltava um trabalho que conectasse diferentes frentes.

— Hoje realmente estamos partindo por uma gama de ações, de possibilidades, de vendermos pacotes. Acho que vai demorar mais um pouquinho porque o empresário agora viu que, sem essa venda, o hotel dele não vai encher, o restaurante dele não vai encher e vai ficar com aquele público normal — explica.

A falta de comercialização de pacotes de turismo que incluam Porto Alegre é citada por ele como um dos motivos para a Capital ainda não ter usado todo o potencial turístico.

Outros elementos, porém, também são mencionados: a não continuidade de uma política de turismo a nível municipal, com investimentos constantes na área, e a necessidade de uma segunda língua para profissionais que fazem o primeiro contato com turistas, como garçons e recepcionistas de hotéis.

Conforme a secretária Fernanda Barth, uma Lei Municipal de Turismo está em fase de formulação. No documento, como descreve, constará a política de fomento ao setor, assim como seis eixos estratégicos.

Um deles é voltado à gastronomia, levando em conta a consolidação de Porto Alegre como capital mundial do churrasco e o fortalecimento do polo cervejeiro e das vinícolas urbanas. Os outros eixos destacam o Centro Histórico, a Orla do Guaíba, a área rural do município, o 4º Distrito e o potencial náutico da cidade.

Uma mistura gastronômica

Terceira edição do Festival Quarto POA reuniu milhares de pessoas no 4º Distrito no último domingo (28). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A gastronomia tem uma capacidade "gigante" de atrair pessoas. É o que destaca uma das conselheiras da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel), Maria Fernanda Tartoni, que também é vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo.

Em comparação com cerca de uma década atrás, ela constata que tanto a diversidade quanto a oferta gastronômica na Capital aumentaram:

— Hoje, Porto Alegre oferece tudo que é tipo de gastronomia: aqui tem carne, tem (comida) italiana, coreana, asiática, peruana, enfim. Porto Alegre hoje tem essa miscigenação de gastronomia. Então, atrai o turista que tem aquele interesse de conhecer o diferente, o novo, o que temos de melhor a oferecer.

Segundo a especialista, houve uma qualificação dos produtos oferecidos, com alto nível e para diferentes "bolsos". Maria Fernanda também chama a atenção para polos gastronômicos que se estabeleceram nos últimos anos, como Cais Embarcadero, o 4º Distrito e o Pontal Shopping, além de bairros como Cidade Baixa e Moinhos de Vento. Por outro lado, alerta:

— Por muito tempo, tivemos que trabalhar para que o setor se organizasse, tivessem bons players, bons negócios, com capacidade e oficialidade para atender o turismo. Hoje estamos preparados. Falta melhorar a visibilidade disso tudo.

O que os dados de hospedagem mostram?

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre teve 25 mil inscritos, sendo 80% de fora da Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em 2025, a taxa de ocupação média por mês do setor hoteleiro em Porto Alegre tem sido acima da média mensal pelo menos dos últimos 10 anos (veja gráfico abaixo). Os dados são do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), extraídos a partir de uma amostragem do Programa Realidade Hoteleira, que inclui as principais redes da cidade.

O que justifica o movimento são eventos, principalmente de negócios, mas também de esportes, como jogos da dupla Gre-Nal e maratonas. É o que explica o economista Gustavo Inácio de Moraes, professor na Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ele conta que o momento tem sido comemorado pelo setor.

— Houve um momento lá atrás em que a oferta de leitos em Porto Alegre aumentou consideravelmente, na época da Copa do Mundo (em 2014). Havia a expectativa de que aquele boom de quartos, de leitos, pudesse se manter ao longo dos anos, pudesse ter uma demanda por esses quartos ao longo dos anos. Isso nunca foi muito concretizado. Mas, em 2025, a partir de vários pequenos eventos ou eventos sem grande destaque, mas que preenchem os finais de semana, as semanas de Porto Alegre, houve, então, essa elevação — sinaliza.

Essa maior estrutura criada durante a Copa do Mundo, conforme o economista, faz com que a taxa de ocupação da rede hoteleira em Porto Alegre ainda seja considerada média em comparação com outras capitais brasileiras.

O setor também enfrenta concorrência de plataformas como Airbnb, devido a tributações distintas.

O papel do porto-alegrense

Especialista em Turismo do Sebrae RS, Amanda Paim elenca três fatores para o bom desempenho de uma cidade turística:

ter estrutura para os moradore s (como iluminação pública e segurança)

s (como iluminação pública e segurança) apresentar opções do que fazer

manter um canal de comunicação com conteúdo constante

Ela também destaca o papel do próprio porto-alegrense em valorizar o que a cidade tem a oferecer:

— Normalmente, embora use os serviços da cidade, consuma os restaurantes e a noite em Porto Alegre, vá aos atrativos culturais, vá a uma exposição, o porto-alegrense não percebe o quanto esse conjunto de serviços e de oferta tem relevância, é importante. E tem uma falsa percepção de que Porto Alegre não tem nada para fazer.

Para a secretária Fernanda Barth, o turismo na cidade ainda não está no patamar desejado.

— (O turismo na Capital) Está no patamar inicial do que projetamos para os próximos anos. Mas estamos criando a ambiência necessária, a infraestrutura, e ligando as pontes entre os parceiros para que possamos, em um prazo de três, quatro, cinco anos, estar entre os destinos de turismo mais procurados no Rio Grande do Sul e no Brasil — conclui.