Por que lojas de decoração começam a vender produtos de Natal meses antes?

Comerciantes apontam que clientes têm se antecipado em busca de artigos exclusivos e de preços atrativos. Entidades apontam que o comércio online tem provocado o setor a adiantar a venda em razão da concorrência

Kathlyn Moreira

