Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia da foz do Amazonas

Perfuração será realizada com a sonda NS-42. Petrobras / Divulgação

O Ibama concedeu nesta segunda-feira (20) à Petrobras a licença para a perfuração de um poço exploratório localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa, na Margem Equatorial brasileira. De acordo com a empresa, o trabalho tem duração de aproximadamente cinco meses e deve começar imediatamente.

A pesquisa servirá para obter informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo prevista nesta fase.

"Vamos operar na Margem Equatorial com segurança, responsabilidade e qualidade técnica. Esperamos obter excelentes resultados nessa pesquisa e comprovar a existência de petróleo na porção brasileira dessa nova fronteira energética mundial", disse Magda Chambriard, presidente da Petrobras, em comunicado.

Em nota, a Petrobras afirma que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo Ibama e o processo de licença ambiental foi cumprido integralmente.