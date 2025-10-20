Petrobras anuncia redução de R$ 0,14 por litro de gasolina para distribuidoras

Redução será para as distribuidoras, mas há expectativa que chegue à população. Camila Hermes / Agencia RBS

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20) a redução de 4,9% no preço da gasolina A. A partir de terça-feira (21), o litro do combustível será vendido por R$ 2,71 às distribuidoras, o que representa queda de R$ 0,14 por litro.

Com a decisão, a tendência é de que o preço de revenda à população também tenha redução nos próximos dias. A medida é válida apenas para a gasolina, sem alteração no valor do diesel neste momento. A gasolina A é aquela que é repassada às distribuidoras, antes de receber o álcool etílico anidro, obrigatório na venda para o consumidor final.

Conforme a companhia, o acumulado do ano indica redução de 10,3% no preço da gasolina – R$ 0,31 por litro. "Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%", diz nota da Petrobras.