Pela primeira vez, brasileiro prefere avião do que ônibus para viagens pessoais, diz IBGE

Carro de passeio lidera preferência conforme a PNAD Contínua, mas brasileiros preferem destinos de sol e praia ao fazer grandes deslocamentos aéreos pelo país

Agência Brasil

