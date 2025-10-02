“O empreendedor é um caçador e ele tem de sentir cheiro”: o que dizem líderes de XP e Agibank sobre a jornada de empreender

Painel com empreendedores foi nesta quinta-feira, na Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

A tomada de risco pelo olhar de duas referências do empreendedorismo brasileiro lotou um dos mais aguardados painéis da programação da Semana Caldeira, na Capital. Com dicas de quem viu negócios escalonarem a bilhões, Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc, e Marciano Testa, fundador do Agibank, dividiram suas percepções sobre a jornada de empreender.

Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira, deu as boas-vindas e mediou o bate-papo. O trio falou para plateia cheia dentro e fora do painel “Liderar é Arriscar: Visões que Transformam Mercados”. A programação da Semana Caldeira vai até sexta-feira (3), em Porto Alegre.

Benchimol diz que administra o risco com prudência, começando cada jornada aos poucos e arriscando à medida que dá. Para isso, vê como fundamental saber alocar tempo, energia e capital de forma coerente e sem queimar etapas.

— A gente cresceu em casa escutando que a palavra risco não é boa. Mas a palavra é boa, desde que a gente saiba administrar — diz Benchimol.

Testa, do Agibank, diz que há traços que observa em quem arrisca se tornar empreendedor. O principal deles é a disponibilidade para sair da zona do conforto e saber lidar com a pressão.

— Empreender não é uma métrica. É estilo de vida. Se você não tiver o lifestyle de misturar o negócio com o que faz na sua vida, dificilmente vai dar certo — indica o fundador.

Dicas dos especialistas para a jornada do empreendedor

Saber administrar o risco

Dar cada passo observando os limites do negócio

Aceitar sair da zona de conforto

Ter capacidade para lidar com a pressão. "Pressão é privilégio para encontrar caminhos", diz Marciano Testa

Ter planos claros de onde se quer chegar

Aprender a otimizar o tempo de forma inteligente (agenda estruturada, foco nas ações)

Saber combinar disciplina com resiliência

Empreender é uma maratona: é preciso a cada dia avançar um pouquinho

Perceber a crise como oportunidade

Buscar encontrar as falhas, e não os culpados

Fazer com que a meritocracia não seja apenas atingimento de meta. "Uma companhia só ascende se tiver uma cultura", diz Guilherme Benchimol

É preciso ter instinto e aprender a se adaptar. "O empreendedor é um caçador e ele tem sentir cheiro", conforme Benchimol

Buscar extrair o melhor das equipes

"Quando você se provoca a mudar a lente e olhar a floresta de cima, você vê a oportunidade", completa Marciano Testa

Na visão dos líderes, o Brasil, em termos de oportunidades, é o país do empreendedorismo. Isso porque a dificuldade cria a necessidade de empreender, concretizando negócios com capacidade de fazer a diferença no mundo. O tamanho da população torna o ambiente ainda mais propício para negócios em grande escala, nos mais variados ramos da economia.

Simbolicamente, o painel foi realizado no Espaço Guahyba, local que ficou submerso na enchente de 2024 e que hoje representa a reconstrução e a retomada do ecossistema inovador no Porto Alegre e do RS.

