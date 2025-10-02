Economia

Tomada de risco
Notícia

“O empreendedor é um caçador e ele tem de sentir cheiro”: o que dizem líderes de XP e Agibank sobre a jornada de empreender

Guilherme Benchimol e Marciano Testa subiram ao palco numa das palestras mais aguardadas da Semana Caldeira, em Porto Alegre

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS