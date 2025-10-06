Economia

Descontrole das contas
Notícia

Número de idosos inadimplentes cresce 26,3% em cinco anos no RS; veja como buscar ajuda para sair dessa situação

Em agosto de 2025, o Rio Grande do Sul tinha 762.236 pessoas acima dos 60 anos de idade com dívidas em atraso

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS