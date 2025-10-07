Economia

Alternativa ao IOF
Notícia

Novo parecer da medida provisória que prevê aumento de impostos mantém isenção de LCA e LCI; entenda o impacto nos investimentos

Governo federal recuou de parte de medidas com o objetivo de aprovar o texto, que perde a validade nesta quarta-feira

Anderson Aires

