Mesmo sem casos de intoxicação por metanol no RS, bares e restaurantes reforçam cuidados com procedência de bebidas

Possível adulteração de destilados pode estar causando as intoxicações pelo solvente. barmalini / stock.adobe.com

Diante dos recentes casos de intoxicação por metanol no Brasil, entidades que representam restaurantes e bares do Rio Grande do Sul se mobilizam para tranquilizar clientes e garantir a procedência de bebidas alcóolicas. A adulteração dos produtos com o solvente é a principal linha de investigação sobre a origem das intoxicações.

Há uma morte confirmada em São Paulo e outras sete em investigação. Dos 59 casos notificados no país, 53 são em São Paulo, cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, não há nenhuma suspeita no território gaúcho.

A porta-voz do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região (Sindha), Carla Tellini, afirma que os estabelecimentos não tiveram queda relevante no consumo nos últimos dias.

— Os bares e restaurantes do Estado não estão percebendo impacto na venda de destilados até agora. O que está acontecendo é uma grande mobilização do nosso setor no sentido de aumentar o rigor nas compras de destilados e também a verificação de estoques em busca de possíveis produtos não originais — constata.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, Leonardo Vogel Dorneles, também não vê impacto no consumo de bebidas no Estado.

— O que se percebeu muito foram os clientes conversando, relatando essa preocupação, mas não deixaram de consumir — sustenta Dorneles.

O sócio da Cervejaria 4Beer, com várias unidades em Porto Alegre, Caio de Santi, diz que as vendas na semana passada e nesta foram equivalentes. Ele explica que a empresa, que produz cervejas e também é destilaria, mantém um controle rigoroso sobre os produtos, com fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

— O Rio Grande do Sul tem muitas boas indústrias de bebidas, então nosso mercado pode estar protegido se os restaurantes comprarem direto destas fábricas locais, porque as falsificações são de grandes marcas — argumenta.

Também na Capital, o restaurante Pecorino, na Avenida Praia de Belas, tomou uma medida mais radical e suspendeu a venda de destilados desde 1º de outubro. A franquia atendeu a uma determinação que veio de São Paulo. Conforme o gerente Alex Albuquerque, a decisão foi tomada preventivamente, diante do aumento de casos em outros Estados:

— Pensando na segurança de nossos clientes e todos que nos visitam, suspendemos a venda de destilados.

Segundo Alex, a medida tem sido bem recebida pelos frequentadores, que são informados através de um comunicado em papel fixado na parede. O restaurante aguarda uma melhora no cenário para retomar a venda dos destilados.

— Até então, os clientes estão entendendo, estão achando ótimo, porque o caso tomou proporção nacional. Está virando um problema sério de saúde — relata.

— A nossa orientação principal aos consumidores é de que evitem destilados em ambulantes e barraquinhas de rua. E quanto aos associados do Sindha, a orientação é de só efetuarem compras em distribuidores e indústrias regulamentadas e informar com transparência aos clientes a procedência dos insumos de forma legal. Tranquilizá-los — acrescenta Carla Tellini, do Sindha.

Treinamento

Para ajudar os empreendedores, a Abrasel disponibilizou em todo o Brasil um treinamento em conjunto com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). As aulas, gratuitas e pela internet, dão orientações práticas de como identificar bebidas falsificadas.

Dez mil pessoas participaram dos dois primeiros dias de atividades. Com duração de cerca de uma hora, o treinamento é oferecido diariamente às 10h e às 15h. Interessados podem buscar mais detalhes pelo Instagram da Abrasel.

Entre os ensinamentos estão a atenção para o estado das garrafas e rótulos, desconfiando de qualquer alteração.

— Observe o lacre. Existe um papel que fica selando a garrafa, é um lacre da Receita Federal para controles tributários e é um papel feito pela Casa da Moeda, a mesma que imprime o nosso dinheiro. Ele tem muita qualidade na impressão — esclarece o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, Leonardo Vogel Dorneles.