Mais de 150 mil produtos a partir de R$ 5: veja o que será vendido no feirão da Tramontina

Público encontrará produtos de todos os segmentos da marca. Divulgação / Tramontina

A tradicional queima de ponta de estoque da Tramontina está de volta a Carlos Barbosa, na Serra. A 14ª edição do Outlet Tramontina ocorre em dois finais de semana — de 17 a 19 e de 24 a 26 de outubro.

Serão mais de 150 mil itens à venda, com estoque limitado e preços a partir de R$ 5.

O evento promete atrair milhares de consumidores em busca de design, qualidade e preços reduzidos, com funcionamento das 9h às 17h (sexta e sábado) e das 9h às 16h (domingo).

As compras poderão ser feitas em dinheiro, Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Confira as categorias de produtos disponíveis

• Panelas e frigideiras

• Porcelanas e talheres

• Utensílios de cozinha (espátulas, assadeiras, facas e mais)

• Móveis

• Itens de jardinagem

Serviço