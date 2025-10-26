Economia

Primeira fala pública

Lula diz que teve "ótima reunião" com Trump e que equipes se reunirão "imediatamente" para resolver tarifas

Encontro durou cerca de 45 minutos e foi realizado neste domingo, em Kuala Lumpur, na Malásia

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa e Laís Adriana

