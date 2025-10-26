Lula diz que teve "ótima reunião" com Trump e que equipes se reunirão "imediatamente" para resolver tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nas redes sociais, que teve uma "ótima reunião" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que discutiu "de forma franca e construtiva" a agenda comercial e econômica neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia.
— Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra autoridades brasileiras — escreveu o brasileiro em publicação no X (ex-Twitter).
Essa foi a primeira declaração pública de Lula desde o encontro. A reunião, antecipada para começar às 4h30min (de Brasília), teve início após comentários a repórteres e durou cerca de 45 minutos.
Tarifas, terras raras e escalada da crise entre EUA e Venezuela estiveram entre os temas tratados na conversa entre os dois presidentes.
A expectativa é de que os encontros que vão ocorrer ainda neste domingo tenham presença de Mauro Vieira; do assessor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa; e Audo Faleiro, diplomata da equipe do assessor especial da Presidência Celso Amorim. Do lado americano, devem participar o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante do Comércio, Jamieson Greer.