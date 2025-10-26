Lula diz que teve "ótima reunião" com Trump e que equipes se reunirão "imediatamente" para resolver tarifas

Trump e Lula se reuniram neste domingo (26), na Malásia. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nas redes sociais, que teve uma "ótima reunião" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que discutiu "de forma franca e construtiva" a agenda comercial e econômica neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia.

— Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra autoridades brasileiras — escreveu o brasileiro em publicação no X (ex-Twitter).

Essa foi a primeira declaração pública de Lula desde o encontro. A reunião, antecipada para começar às 4h30min (de Brasília), teve início após comentários a repórteres e durou cerca de 45 minutos.

Tarifas, terras raras e escalada da crise entre EUA e Venezuela estiveram entre os temas tratados na conversa entre os dois presidentes.