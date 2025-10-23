Lula irá enviar novo projeto com taxação de apostas e fintechs; Motta defende corte de isenções

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República

Após a derrota na Câmara dos Deputados da medida provisória (MP) que substituía a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que irá enviar um novo projeto de lei que retoma pontos centrais da proposta anterior, incluindo a taxação de apostas esportivas online (bets), fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

O texto deverá ser enviado ao Congresso nos próximos dias, segundo o g1. A medida busca ampliar a arrecadação e promover justiça tributária, de acordo com o governo.

Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defende um corte linear de 10% nas isenções fiscais:

— A Câmara tem consciência do seu papel na construção de uma agenda fiscal responsável. Estamos falando de bilhões de reais que podem ser revertidos em políticas públicas, saúde, educação e infraestrutura. O parlamento não pode ignorar esse debate. O Brasil precisa de um orçamento com menos remendos e mais previsibilidade. A revisão das renúncias fiscais caminha nessa direção — disse à GloboNews.

O projeto, de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), está em análise na Comissão de Finanças e Tributação e pode gerar cerca de R$ 20 bilhões em receita adicional em 2026.