Economia

Relações comerciais
Notícia

Lula e Trump conversam por cerca de 45 minutos na Malásia; equipes vão voltar a se reunir "imediatamente"

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que os Estados Unidos estão "prontos a ouvir e conversar conosco"

Zero Hora

