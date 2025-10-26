Lula e Trump conversam por cerca de 45 minutos na Malásia; equipes vão voltar a se reunir "imediatamente"

Trump e Lula se encontraram neste domingo. Ricardo Stuckert / Divulgação

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia. Os dois líderes se encontraram por cerca de 45 minutos. Mais reuniões bilaterais devem ocorrer nas próximas horas para negociar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros.

Foi o primeiro encontro formal entre os dois presidentes desde que os Estados Unidos aplicaram tarifas ao Brasil.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, os presidentes trataram de "todos os assuntos". Lula fez apelo a suspensão das tarifas e da aplicação da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras durante as negociações.

— Estamos dispostos e prontos a conversar sobre todos os setores, sobre todas as áreas do comércio bilateral e também da questão de minerais críticos, terras raras (...). (Os EUA) disseram que estão prontos a ouvir e conversar conosco — afirmou Vieira.

Ainda segundo o ministro, Trump disse "admirar o perfil da carreira política do presidente Lula". Nas redes sociais, o líder brasileiro afirmou que teve uma "ótima reunião" e que equipes dos dois países vão se reunir "imediatamente".

— A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O saldo final é ótimo. Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo de negociação bilateral, que pode ser iniciada hoje (domingo) ainda. Hoje mesmo devemos ter um encontro

A expectativa é de que os encontros que vão ocorrer ainda neste domingo tenham presença de Mauro Vieira; do assessor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa; e Audo Faleiro, diplomata da equipe do assessor especial da Presidência Celso Amorim. Do lado americano, devem estar o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante do Comércio, Jamieson Greer.

Bolsonaro e Venezuela

Principal justificativa para aplicação de tarifa de 50% a produtos brasileiros, a pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado foi tratada antes da reunião:

— A questão do Bolsonaro apareceu antes, na entrevista, porque foi perguntado, mas muito lateralmente — disse o assessor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa.

O aumento de tensões entre EUA e Venezuela também esteve em pauta. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Lula se prontificou a ser um "interlocutor para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países".

— O presidente Lula levantou o tema e disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz.