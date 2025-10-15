Economia

Benefício federal
Notícia

Lote extra de R$ 1,5 bilhão do PIS/Pasep começa a ser pago; veja detalhes e quem tem direito

Neste ano, o programa já destinou R$ 30 bilhões referente ao ano-base 2023

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS