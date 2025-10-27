Justiça libera R$ 2,6 bilhões para pagamento de atrasados para aposentados e pensionistas do INSS; saiba como consultar

Total dos pagamentos deverá somar R$ 2.657.415.373,56. Camila Hermes / Agencia RBS

O Conselho da Justiça Federal (CJF) autorizou o repasse de R$ 2,657 bilhões para o pagamento de dívidas do governo federal com aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em todo o país, os pagamentos devem contemplar 172.818 beneficiários.

Os valores serão destinados a beneficiários que ganharam ações de concessão ou revisão de benefícios contra o INSS

de contra o INSS Para receber os valores, os processos já devem ter sido finalizados, sem mais possibilidades de recursos por parte do instituto federal

por parte do instituto federal A ordem de pagamento instituída pelos juízes das ações deverá ser para algum dia de setembro

As ações dos beneficiários contra o INSS incluem pedidos relacionados a aposentadorias, pensões, auxílio-doença, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros auxílios diversos. Para se encaixar no recebimento, o valor de cada causa deve ser de, no máximo, 60 salários mínimos, somando R$ 91.080.

Um total de 128.064 processos está nesta leva de pagamentos, incluindo ações coletivas. Os pagamentos serão efetivados por meio das chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Os valores liberados pelo CJF serão repassados aos beneficiários pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) de cada região. No Rio Grande do Sul, o responsável é o TRF4, que também tem jurisdição em Santa Catarina e Paraná.

Conforme afirma o CJF, cabe aos TRFs, conforme cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros. A informação sobre o dia em que as contas serão efetivamente disponibilizadas para saque deve constar no portal do Tribunal Regional Federal responsável.

Saiba como consultar

Para consultar se o pedido foi deferido, é preciso entrar no site do Tribunal Regional Federal da região do beneficiário. No caso do RS, é o TRF4:

Logo na página inicial, deve-se clicar no botão "precatórios" Depois, o beneficiário precisará informar o seu número de CPF e também mais alguma destas informações: número de registro de precatório ou RPV, número do processo de origem ou número da requisição (9 ou 11 dígitos) Então, a consulta poderá ser realizada