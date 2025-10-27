Economia

Previdência Social
Notícia

Justiça libera R$ 2,6 bilhões para pagamento de atrasados para aposentados e pensionistas do INSS; saiba como consultar

Repasse dos valores foi determinado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). Em todo o país, 172.818 beneficiários devem receber os pagamentos

Mathias Boni

