Com alta nos combustíveis, IPCA-15 fica em 0,18% em outubro

Alta dos combustíveis ajudou a puxar o IPCA-15 para cima, embora a alta tenha sido menor do que no mês anterior. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, ficou em 0,18% em outubro. O resultado representa uma queda de 0,30 ponto porcentual (p.p.) na comparação com o mês de setembro (0,48%).

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 3,94% no ano e de 4,94% nos últimos 12 meses.

O maior impacto foi registrado no grupo dos Transportes, com 0,41%. Os combustíveis tiveram alta de 1,16%, enquanto passagens aéreas subiram 4,39%. Na contramão, o gás veicular apresentou queda de 0,40%.

Outros cinco grupos também tiveram alta no mês de outubro: Vestuário (0,45%), Despesas pessoais (0,42%), Saúde e cuidados pessoais (0,24%), Habitação (0,16%) e Educação (0,09%).