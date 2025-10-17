Instituto Liberdade realiza evento que conta a história do liberalismo por meio da arte

Com a combinação de filosofia, política e artes visuais, o Instituto Liberdade (IL) do Rio Grande do Sul realiza, neste sábado (18) em Porto Alegre, um evento que vai contar a história do liberalismo por meio da arte. A professora universitária, Marize Schons, doutora em sociologia, especialista em Teoria Social e História do pensamento político moderno, vai comandar a atividade, que ocorrerá, com vagas limitadas, no Auditório Renascença, no centro da Capital.

O evento faz parte das iniciativas realizadas pelo IL dentro do processo de retomada das ações públicas do instituto após cinco anos de pausa nas atividades. Desde abril deste ano, a nova diretoria, liderada pelo presidente Paulo Giacomelli, reestrutura o órgão, que busca fomentar debates e iniciativas no âmbito da liberdade.

Giacomelli destaca a necessidade de expandir o conhecimento liberal para pessoas que vão formar outras pessoas, citando a ação de sábado como exemplo:

— É um evento que vai ser conduzido por uma professora que é doutora em sociologia e é a maior especialista em liberalismo hoje no Brasil. É uma pessoa acadêmica, que vai fazer uma palestra sobre a história do pensamento ocidental, do pensamento liberal através das obras de arte clássicas. A gente sabe que as escolas de pensamento originaram também manifestações artísticas. Uma coisa foi, digamos, dando origem, puxando a outra. Não é para quem está começando agora a aprender sobre liberalismo, mas sim para quem quer um pouco mais.

O encontro também terá um aspecto imersivo, sendo realizado em uma galeria que abriga reproduções de alta qualidade de obras fundamentais da história da arte, segundo o IL. Os participantes também terão acesso a uma mesa de antepastos e vinhos após a palestra, reforçando o ambiente para troca de ideias e experiências.

Retomada

O IL reativou suas atividades em abril deste ano com a missão de retomar as ações públicas da instituição. O presidente da entidade, Paulo Giacomelli, destaca que o foco será voltado para formação e aprofundamento de temas ligados ao liberalismo. Giacomelli entende que o movimento liberal brasileiro, embora em crescimento nos últimos anos, carece de aprofundamento acadêmico e filosófico e o IL busca preencher esse espaço com estudos, pesquisas, cursos, colóquios, debates, seminários e conferências. Temas como liberdade de expressão devem estar no centro das discussões e das iniciativas da gestão.

Além do Ciclo de Palestras da Liberdade, o IL segue desenvolvendo a coleção Desbravando o Mundo Livre, que promove releituras de clássicos liberais voltados ao público infantil, com edição e design voltado a esse público. O órgão também vai reforçar a edição de livros e publicações, além da realização de concursos e mostras culturais e intervenções urbanas que levantem a temática liberal.