Puxada pela energia elétrica, inflação fica em 0,48% em setembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil, acelerou 0,59 pontos percentuais em setembro, ficando em 0,48%.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira (9). Para efeito de comparação, em agosto houve deflação de 0,11% no Brasil.

O IPCA acumula alta de 3,64% em 2025. Nos últimos 12 meses, o índice é de 5,17%.

A alta de setembro foi puxada pela elevação do preço da energia elétrica residencial, que integra do grupo de Habitação, que subiu de -4,21% no mês anterior para 10,31%. No ano, a energia elétrica acumula uma alta de 16,42% e em 12 meses, o acumulado é de 10,64%.

No geral, Habitação foi o grupo responsável pela maior variação (2,97%) e maior impacto (0,45 pontos percentuais).

O grupo de Alimentação e Bebidas, por outro lado, registrou queda de 0,26%, com impacto de -0,06 pontos percentuais:

Tomate: -13,39%

Batata inglesa: -8,59%

Cebola: -8,69%

Arroz: -2,61%

Café moído: -2,17%

Com valorização de 0,35% em julho, Transportes registrou deflação de 0,27% em agosto. O grupo foi puxado pela queda de -2,44% das passagens aéreas e de 0,89% nos combustíveis.

Em contrapartida, os demais grupos registraram aumento de preços no mês: