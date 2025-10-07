Economia

Reaproximação
Notícia

Haddad diz que negociações com os EUA devem incluir todos os produtos afetados por tarifaço

Ministro da Fazenda avaliou que as sanções impostas ao Brasil têm dimensão política e acredita que a diplomacia saberá reverter a majoração

Paulo Rocha

