Haddad diz que negociações com os EUA devem incluir todos os produtos afetados por tarifaço

Titular da Fazenda, Fernando Haddad foi o convidado desta terça-feira no programa "Bom Dia, Ministro". Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que a discussão sobre o fim do tarifaço com os Estados Unidos não deve privilegiar apenas segmentos da matriz econômica brasileira, mas todos os produtos impactados. Na segunda-feira (6), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone, marcando uma reaproximação entre os dois países.

Segundo o ministro, o governo brasileiro segue buscando sensibilizar o governo Trump e citou produtos que ficaram mais caros na mesa dos norte-americanos, como café e carne.

— Eu acredito que o que a gente chama de tarifaço, do meu ponto de vista, não é item a item, porque essa é uma dimensão política, não tem nada a ver com economia. O presidente Lula falou para o presidente Trump ontem (segunda-feira) que um país soberano tem o direito de proteger a sua economia. Mas essa majoração de 40% é eminentemente política, ela não tem nada de econômica — afirmou Haddad, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

Leia Mais Relator retira aumento de tributação sobre bets de MP alternativa ao IOF

No Rio Grande do Sul, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que as exportações gaúchas para os Estados Unidos caíram 51,5% em setembro, com impacto em itens como tabaco, armas e munições e celulose.

O ministro da Fazenda afirmou na entrevista que está otimista nas tratativas com os Estados Unidos sobre o tarifaço. Segundo Haddad, o diálogo deve avançar independentemente da indicação de Marco Rubio como interlocutor. O secretário de Estado norte-americano foi um dos defensores de sanções contra o Brasil.

— A estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render os melhores frutos para o Brasil, independentemente de quem seja designado para negociar. A diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento. Trata-se de um equívoco muito grande, muito mais com base em desinformação do que propriamente com base na realidade dos fatos — destacou Haddad.

Leia Mais Como é a cobrança de imposto sobre investimentos? Veja o que pode mudar

Alternativa ao IOF

Fernando Haddad afirmou ainda que está confiante na aprovação da medida provisória (MP) criada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida perde validade nesta quarta-feira (8) e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Haddad evitou detalhar as concessões que o governo federal estuda fazer para garantir a aprovação. Caso a medida caduque, as perdas são estimadas em R$ 35 bilhões. Porém, o ministro garantiu que há margem: