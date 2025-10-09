Economia

Notícia

Haddad diz que irá apresentar alternativas a MP do IOF a Lula após derrota no Congresso

Ministro da Fazenda afirmou que é preciso avaliar possibilidades para cobrir rombo de cerca de R$ 21 bilhões no orçamento de 2026

Zero Hora

Estadão Conteúdo

