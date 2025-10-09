Haddad diz que irá apresentar alternativas a MP do IOF a Lula após derrota no Congresso

Decisão final sobre alternativa será de Lula. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Em entrevista à imprenssa nesta quinta-feira (9) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que alternativas para substituir a medida provisória (MP) do IOF, que foi derrubada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (9), já estão sendo trabalhadas pelo governo.

— Nós vamos atuar, na medida das nossas competências constitucionais, pra fazer valer essa orientação que o presidente Lula deu desde o primeiro dia do mandato. Ele não vai abrir mão do fiscal, que são as contas públicas, nem do social — afirmou.

De acordo com o g1, rejeição da proposta deixou um rombo de cerca de R$ 21 bilhões no orçamento de 2026, que deveria ser coberto pela ampliação da arrecadação decorrente da MP.

A partir de agora, a equipe econômica do governo deve avaliar alternativas e cenários diferentes antes de apresentar a Lula, que terá a decisão final.

Reunião com ministros

O presidente Lula afirmou, em entrevista à Rádio Piatã, da Bahia, que pretende se reunir com ministros na próxima quarta-feira (15), para discutir alternativas de arrecadação.

O presidente disse também que conversou com Haddad, e com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ainda na quarta-feira, após a decisão da Câmara.

