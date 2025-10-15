Economia

Rejeitada no Congresso
Notícia

Haddad defende retomada parcial de MP alternativa à do IOF, com "trechos menos polêmicos"

Ministro da Fazenda se reuniu na manhã desta quarta-feira (15) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em busca de uma saída para o rombo no Orçamento de 2026

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS