Grupo RBS marca presença com estúdio na 34ª Mercopar

Estúdio do Grupo RBS no evento. Nani ArtClub / Divulgação

O Grupo RBS está presente na 34ª edição da Mercopar, uma das maiores feiras de inovação e negócios industriais da América Latina, a partir desta terça-feira (14), em Caxias do Sul. Pela primeira vez, a empresa conta com um estúdio no evento, reforçando sua conexão com o setor produtivo e com o público da Serra.

No espaço, será transmitido o programa Gaúcha Mais, da Gaúcha, com entrevistas e informações sobre as principais tendências do setor, e gravado o Radar de Inovação, podcast de GZH que terá uma edição especial no evento. O local também será palco para ampla cobertura editorial dos veículos da RBS, com produção de conteúdo multimídia sobre a Mercopar.