Economia

Expectativa

Governo deve encaminhar dois projetos alternativos ao Congresso após MP do IOF ser derrubada, diz Haddad

Primeira proposta será de revisão de despesas, e a segunda prevê aumento de arrecadação, segundo o ministro da Fazenda

Estadão Conteúdo

Flávia Said e Mateus Maia

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS