Governo aprova novas regras e limita antecipação do saque-aniversário do FGTS; saiba como fica

Cerca de 21,5 milhões de trabalhadores já aderiram ao saque-aniversário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir de 1º de novembro, o trabalhador que aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá limitações na hora de antecipar o benefício nos bancos. O valor e o número de parcelas passarão a ser limitados, assim como haverá restrições de prazo e um período de carência.

A decisão foi aprovada nesta terça-feira (7) pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia.

As principais mudanças são as seguintes:

Limites de valores

O empréstimo passa a ser limitado entre R$ 100 e R$ 500 por parcela, com máximo de cinco parcelas nos próximos 12 meses, totalizando R$ 2,5 mil.

A partir de novembro de 2026, o limite será reduzido para três parcelas de R$ 100 a R$ 500 por cada saque-aniversário. Até agora, não havia um teto de valor.

Limite de frequência

O trabalhador poderá contratar apenas uma operação de antecipação por ano. Pela regra anterior, era possível fazer várias operações de crédito anualmente, as chamadas "operações simultâneas".

Carência

O trabalhador só poderá contratar antecipações nas instituições financeiras 90 dias após a adesão ao saque-aniversário.

Dos 42 milhões de trabalhadores ativos, cerca de 21,5 milhões já aderiram ao saque-aniversário. Com as alterações, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estima que R$ 84,6 bilhões sejam repassados aos trabalhadores até 2030 e deixem de ser debitados em juros às instituições financeiras.

Segundo o governo, a medida restritiva tem o objetivo de preservar a saúde financeira do fundo e evitar o comprometimento excessivo dos recursos dos trabalhadores em operações de crédito. Antecipações de saque-aniversário já somam R$ 102,9 bilhões.

— Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS – e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o Fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento — afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Na reunião do conselho desta terça, também foram apresentadas aos conselheiros as propostas referentes à utilização de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida ainda será analisada pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

Antes e depois

Veja o comparativo com as novas regras, que entram em vigor no dia 1º de novembro:

Período para pedir antecipação

Como era: a operação poderia ser realizada imediatamente após a adesão ao saque-aniversário;

a operação poderia ser realizada imediatamente após a adesão ao saque-aniversário; Como fica: será fixado um prazo de 90 dias, a partir da adesão ao saque-aniversário, para que os trabalhadores possam contratar a antecipação das retiradas.

Pedidos simultâneos

Como era: não havia limite.

não havia limite. Como fica: a partir de agora, será permitida apenas uma por ano.

Número de antecipações

Como era: era definido por cada instituição financeira. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato.

era definido por cada instituição financeira. Atualmente, a média é de oito antecipações por contrato. Como fica: com as novas regras, será possível antecipar até cinco saques-aniversário (um por ano) em um período de 12 meses. Após esse prazo, o limite passará a ser de três parcelas ao ano — o equivalente a três anos de saques —, mantendo o teto de R$ 500 por parcela.

Valor do saldo passível de antecipação

Como era: antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta.

antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta. Como fica: o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500, totalizando R$ 2.500. A partir de novembro de 2026, serão três operações de até R$ 500.

O que é o saque-aniversário do FGTS?