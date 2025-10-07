Economia

Ministério do Trabalho
Notícia

Governo aprova novas regras e limita antecipação do saque-aniversário do FGTS; saiba como fica

Dos 42 milhões de trabalhadores ativos, cerca de 21,5 milhões já aderiram à modalidade

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS