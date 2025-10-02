Economia

Viagens
Notícia

Gasto de turistas nacionais no RS teve queda de R$ 77,1 milhões em 2024, aponta IBGE

Pesquisa indicia que redução foi de 6,5% em relação ao ano anterior. Diminuição pode ser ainda maior, porque não são considerados viajantes vindos de outros países

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS