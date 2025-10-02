Gasto de turistas nacionais no RS teve queda de R$ 77,1 milhões em 2024, aponta IBGE

Levantamento do IBGE considera viagens de brasileiros com pernoite no Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul sofreu, em 2024, uma redução de R$ 77,1 milhões no valor gasto por turistas nacionais que pernoitaram no Estado em comparação com o ano anterior. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua - Turismo, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor representa uma redução de 6,5% do total gasto no Estado. Em 2023, o movimento foi de R$ 1,179 bilhão. No ano passado, caiu para R$ 1,102 bilhão.

A queda pode ser ainda maior, já que o levantamento não considera os gastos em viagens de apenas um dia ou de turistas internacionais.

Os dados ainda mostram que, no ano em que o RS foi atingido pela maior enchente da sua história e teve seu principal aeroporto fechado por 171 dias, ficou mais caro para o gaúcho viajar. O gasto médio por lar em viagens nacionais com pernoite foi R$ 230 a mais do que o registrado no ano anterior, saindo de R$ 1.671 para R$ 1.901.

Menos gaúchos viajando

A pesquisa também mostrou que houve uma redução no percentual de famílias gaúchas que viajaram em 2024, saindo de 25,5% para 23,4%. Essa é a segunda maior queda registrada entre os Estados brasileiros, ficando atrás apenas de Goiás, que teve uma diminuição de 2,7 pontos percentuais.

A queda veio em um momento delicado do setor que, em 2023, pela primeira vez, havia registrado um percentual maior do que em 2019 — o que indicava uma recuperação em relação aos baixos índices registrados durante a pandemia de covid-19. O percentual de gaúchos que viajaram em 2024 foi, inclusive, menor do que o registrado no ano pré-pandemia, quando 24,2% dos domicílios tiveram ao menos uma viagem registrada.

Leia Mais Número de casas com acesso a streaming bate recorde no RS; mais da metade dos lares têm serviço