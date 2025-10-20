Gás do Povo: governo federal define valores de referência dos botijões por Estado

Programa vai oferecer gás de cozinha gratuitamente para famílias de baixa renda. Porthus Junior / Agencia RBS

Os botijões distribuídos pelo governo federal por meio do programa Gás do Povo custarão entre R$ 91 e R$ 122. Os valores variam por Estado e foram definidos pelos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia, com publicação em edição extra do Diário Oficial da União de sábado (18).

Lançado em setembro, o Gás do Povo é um programa criado para distribuir botijões de gás de cozinha (GLP) gratuitamente para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A expectativa é que 15,5 milhões de famílias sejam beneficiadas.

— Um botijão desse sai da Petrobras, com 13 quilos de gás, a R$ 37. Ele chega em muitos lugares a R$ 150, R$ 140, a R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega — disse Lula ao anunciar o programa, durante evento em Minas Gerais, no dia 4 de setembro.

A estimativa é que o programa custe R$ 3,57 bilhões aos cofres públicos em 2025, valor que deverá subir para R$ 5,1 bilhões no próximo ano.

No Rio Grande do Sul, o valor referência do botijão será de R$ 93,96. O preço base serve para que o governo federal reembolse varejistas credenciados no programa – complementando o restante do valor do botijão.

Como vai funcionar?

Terão direito ao benefício as famílias:

Inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);

Com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (hoje em R$ 759);

Prioridade àquelas que recebem o Bolsa Família.

Cada família terá direito a uma quantidade limitada de botijões por ano, conforme a composição familiar:

Até três botijões para aquelas de dois integrantes

Até quatro para as com três integrantes;

Até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros.

Como localizar revendas credenciadas e onde receber o voucher:

Por meio de um aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;

Com o cartão do próprio programa que será criado;

Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;

Com o cartão do Bolsa Família.