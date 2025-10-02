Euro hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Siga em tempo real o valor atual do euro.

O euro abriu hoje com cotação de R$ 6,25. A moeda, assim como as outras estrangeiras, tem a abertura do seu mercado às 9h (horário de Brasília) e fechamento às 17h.

O euro pode ser comprado em casas de câmbio, agências de turismo ou ainda em bancos. Além disso, o interessado pode fazer a compra online, via bancos digitais com serviços cambiais.

Cotação do euro ao vivo

Confira o gráfico do Euro disponibilizado pela TradingView:

Sobre o euro

O euro é a moeda oficial de 20 países da União Europeia, que constituem a chamada “zona do euro”. Alguns dos países que integram a UE têm de cumprir critérios básicos e necessários para aderirem à área do euro. A Dinamarca, por exemplo, optou por não integrar a zona que abrange a moeda.

Na “área do euro”, ela é a moeda soberana e a única com curso legal. Na ausência de acordos sobre os métodos de pagamento, o euro deve sempre ser aceito em transações comerciais.

A história do euro como uma moeda na Europa

No dia 31 de dezembro de 1998, véspera do lançamento do euro, previsto pelo Tratado de Maastricht, foram anunciadas em Bruxelas as taxas de conversão definitivas: 166,386 pesetas; 1,95583 marcos; 6,55957 francos e 1.936,27 liras por um euro.

Diversas pessoas se mobilizaram em bancos e bolsas europeias para que tudo estivesse operando na reabertura dos mercados, em 4 de janeiro, assim como nas lojas, para a marcação dos preços em ambas as divisas.

O grande marco como moeda oficial

Foi no dia 1º de janeiro de 1999 que o euro se converteu na moeda oficial de 11 países dos 15 que formavam a União Europeia à época. Foram os precursores:

Finlândia

Alemanha

França

Itália

Espanha

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

Áustria

Portuga

Irlanda

Eram, na época, 291 milhões de habitantes no total. O objetivo era ser usada para operações bancárias imateriais, pagamentos por cheque, cheques de viagem ou até mesmo cartões de banco.

O euro, que começou com uma cotação de 1,1789 dólar no ano de seu lançamento, estreou nas principais praças financeiras em 4 de janeiro. No entanto, no dia 27 daquele mês caiu, ficando abaixo de um dólar, e, no final de outubro, atingiu o seu valor mínimo histórico (0,8230 dólar). Em 1º de janeiro de 2001, a Grécia se incorporava à zona do euro.

Cédulas de papel

Em 1º de janeiro de 2002, foram introduzidas cerca de 15 bilhões de cédulas e mais de 50 bilhões de moedas, o que ocasionou alguns transtornos no dia a dia de 304 milhões de europeus que acabavam afetados pela nova moeda corrente.

Enquanto tentavam se acostumar, muitos usaram as calculadoras para converter e comprovar as quantias. As cédulas, com imagens de pontes e janelas, não levam nenhum símbolo nacional, uma vez que a ideia era trazer neutralidade à cédula.